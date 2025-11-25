Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η 46χρονη που δολοφόνησε άγρια την 75χρονη πεθερά της - Αναζητούσε συνεχώς χρήματα για τα χρέη της

Σοκαριστική τροπή πήρε υπόθεση της

καθώς παρότι αρχικά όλοι εκτιμούσαν πως πίσω από το έγκλημα βρίσκονται ληστές, τελικά αποδεικνύεται πως δράστης ήταν η νύφη του θύματος.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10), όταν υποτίθεται δράστες εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης στη

και προτού αρπάξουν τη λεία τους

. Οι έρευνες στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Έτσι οι Αρχές έφτασαν τις τελευταίες ώρες στην προσαγωγή της νύφης της 75χρονης, η οποία λίγο αργότερα

.



Τα χρήματα στο σπίτι και οι κλειστές κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr,

, όπου ήξερε πού βρίσκονταν χρήματα και χρυσαφικά.

Έτσι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, όταν ήξερε πως δεν ήταν στο σπίτι η γυναίκα που πρόσεχε την ηλικιωμένη, έσπασε το τζάμι και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, η 75χρονη φαίνεται να την αντιλήφθηκε και τότε η νύφη της επιτέθηκε στην ηλικιωμένη με γυάλινο μπουκάλι και έπειτα τη μαχαίρωσε βάναυσα.

Εξ αρχής προκαλούσε πολλά ερωτήματα η αγριότητα με την οποία δολοφονήθηκε η ατυχή γυναίκα. Η σορός της 75χρονης έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια, το κεφάλι της ήταν χτυπημένο άσχημα με το γυάλινο μπουκάλι ενώ στο πρόσωπο έφερε μια βαθιά χαρακιά.

Η νύφη φέρεται να γνώριζε ότι οι εξωτερικές κάμερες στην αυλή του σπιτιού δεν κατέγραφαν την γωνία από την οποία εισέβαλε στο σπίτι, ενώ η εσωτερική κάμερα του σπιτιού ήταν απενεργοποιημένη πιθανότατα από την 75χρονη.

Τα παιδιά της 75χρονης βρίσκονται σε κατάσταση σοκ καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο δράστης της δολοφονίας της μητέρας τους βρισκόταν ανάμεσά τους.Από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς του θύματος πίστευαν πως αυτός που βασάνισε, σκότωσε και λήστεψε την ηλικιωμένη είχε «εσωτερική» πληροφορία για τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη έκρυβε μέσα στα δωμάτια 8.000-10.000 ευρώ σε μετρητά για ώρα ανάγκης ενώ είχε και κάποια σπάνια κοσμήματα, μεγάλης αξίας, τα οποία είχε κληρονομήσει από το σύζυγό της.Παράλληλα, οι υποψίες τους στρέφονταν σε άτομο από το στενό περιβάλλον της, το οποίο είχε πρόσβαση στη μονοκατοικία και γνώριζε αφενός ότι οι εξωτερικές κάμερες της αυλής δεν καταγράφουν το σημείο από το οποίο εισέβαλε η νύφη της και αφετέρου ότι η ηλικιωμένη είχε απενεργοποιήσει την εσωτερική κάμερα του σαλονιού.Όπως αποδείχθηκε, η νύφη της 75χρονης ήταν τελικά αυτή η οποία γνώριζε πως θα κινηθεί ώστε να μπει και να βγει από το σπίτι χωρίς να αφήσει "ίχνη" αφού πρώτα σκότωσε με ένα μπουκάλι και ένα μαχαίρι την ατυχή γυναίκα.Άτομα από την οικογένεια της ηλικιωμένης περιγράφοντας την 46χρονη κάνουν λόγο για ένα άτομο εθισμένο στο τζόγο που αναζητούσε συνεχώς χρήματα προκειμένου να καλύπτει τα χρέη της από τα τυχερά παιχνίδια.