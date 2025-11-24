Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης
Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης
Η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης, στην Πάτρα.
Αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος.
Υπενθυμίζεται ότι τον 16χρονο κατήγγειλε η 12χρονη, ότι την βίασε στο προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.
Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.
