Έφτασαν σε Σύνταγμα και Αριστοτέλους τα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χριστουγεννιάτικο δέντρο Αθήνα Θεσσαλονίκη Πλατεία Συντάγματος πλατεία Αριστοτέλους Αρκαδία Χαλκιδική

19 μέτρα από την Αρκαδία το δέντρο της Αθήνας, 18 μέτρω από τη Χαλκιδική το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης

3 ΣΧΟΛΙΑ
Σχεδόν ταυτόχρονα έφτασαν το πρωί της Παρασκευής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα χριστουγγενιάτικα δέντρα των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας.

Στην Αθήνα, για την πλατεία Συντάγματος, επελέγη ένα δέντρο 19 μέτρων από τη Βιτύνα Αρκαδίας το οποίο θα στολιστεί στις 27 Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, το δέντρο θα γίνει δωρεά στο τμήμα Ξυλογλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών

Στη Θεσσαλονίκη το δέντρο έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Είναι ένα μέτρο κοντύτερο από αυτό της Αθήνας (18 μέτρα) αλλά με 8 μέτρα διάμετρο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μάλιστα, χρειάστηκε να επιλεγεί άλλος δρόμος για να φτάσει συνοδεία 4 περιπολικών από τη Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη.

3 ΣΧΟΛΙΑ

