Αγριογούρουνα έκαναν τη... βόλτα τους σε περιοχή της Θεσσαλονίκης - Δείτε φωτογραφία
Η εμφάνισή τους κινητοποίησε άμεσα τους αρμόδιους του Δήμου Δέλτα - Συστάσεις προς τους πολίτες
Μορφή... επιδημίας τείνουν να πάρουν οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε αστικά κέντρα, καθώς νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης εντοπίστηκαν και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Δήμαρχος της περιοχής σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επικοινώνησαν με το Αστυνομικό Τμήμα της Σίνδου με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τα αγριογούρουνα σε σημείο των Διαβατών κοντά στην παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.
Δείτε φωτογραφία
Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο το οποίο και απέστειλε όχημα και προσωπικό για να χειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση και να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Δέλτα, σε κάθε περίπτωση αν επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την Αστυνομία ή με την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας έως οι αρμόδιες υπηρεσίες επιληφθούν του θέματος.
