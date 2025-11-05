Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και έτρωγαν το γκαζόν, ανήσυχοι οι εργαζόμενοι για ασφάλεια και περίφραξη - Δείτε βίντεο
Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και έτρωγαν το γκαζόν, ανήσυχοι οι εργαζόμενοι για ασφάλεια και περίφραξη - Δείτε βίντεο
Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους ασθενείς του νοσοκομείου
Oλοένα και πιο συχνά τα αγριογούρουνα κάνουν εμφανίσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δύο αγριόχοιρους, που μπήκαν μέσα σε νοσοκομείο.
Δύο αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, σύμφωνα με το STAR. Τα ζώα ήταν έξω από νοσηλευτική μονάδα και έτρωγαν το γκαζόν.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που αγριογούρουνα εμφανίζονται στο Δαφνί. Τα ζώα μπαίνουν από την πίσω πλευρά όπου δεν υπάρχουν μάντρες αλλά σύρμα σκάβοντας.
Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους ασθενείς του νοσοκομείου και δηλώνουν πως έχουν στείλει επιστολές ζητώντας ενίσχυση της περίφραξης.
Δύο αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, σύμφωνα με το STAR. Τα ζώα ήταν έξω από νοσηλευτική μονάδα και έτρωγαν το γκαζόν.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που αγριογούρουνα εμφανίζονται στο Δαφνί. Τα ζώα μπαίνουν από την πίσω πλευρά όπου δεν υπάρχουν μάντρες αλλά σύρμα σκάβοντας.
Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους ασθενείς του νοσοκομείου και δηλώνουν πως έχουν στείλει επιστολές ζητώντας ενίσχυση της περίφραξης.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα