ΕΜΠ και Columbia συμπράττουν σε ένα νέο πρόγραμμα για φοιτητές και ερευνητές του Πολυτεχνείου

Το περιεχόμενο του προγράμματος

Ένα βήμα προς μια νέα εποχή ελληνικής καινοτομίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΕΜΠ, με προτεραιότητα σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς, τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.Οι αιτήσεις υποβάλλονται από ομάδες 2–4 ατόμων, ενώ εξαιρετικές ατομικές αιτήσεις θα αξιολογηθούν και, εφόσον επιλεγούν, θα ενταχθούν σε ομάδες με συναφή ενδιαφέροντα.Για το πρώτο έτος, η θεματική εστιάζει σε τρεις κρίσιμους και αναπτυσσόμενους τομείς: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ενέργεια & Βιωσιμότητα, και Υγεία. Ωστόσο, προτάσεις που ξεχωρίζουν και αφορούν άλλους επιστημονικούς τομείς θα εξεταστούν εξίσου.Η πρώτη ομάδα συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει έως 50 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν από κοινή επιτροπή καθηγητών του Columbia και του ΕΜΠ.Η πρωτοβουλία Lab to Market θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης που συνδυάζει εκπαίδευση, καθοδήγηση και ευκαιρίες ανάπτυξης:Εκπαιδευτικά workshops που καλύπτουν βασικές επιχειρηματικές αρχές, μεθόδους startup ανάπτυξης και στρατηγικές κλιμάκωσης.Καθοδήγηση (mentorship) από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ακαδημαϊκούς από το Columbia και άλλους διεθνείς οργανισμούς.Εμπλουτισμένες δραστηριότητες δικτύωσης, που φέρνουν σε επαφή τους συμμετέχοντες με το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας.Διαγωνισμό νεοφυών επιχειρήσεων, στον οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να διεκδικήσουν χρηματοδοτικά βραβεία για την υλοποίησή τους.Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για όλους όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα.Εκπαιδευτικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όπου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν από κοντά την κοινότητα του Columbia, επιχειρηματίες και φορείς της τοπικής αγοράς. Το ταξίδι καλύπτεται οικονομικά από το Columbia University.Το Lab to Market δεν αποτελεί απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά μια στρατηγική προσπάθεια να ενισχυθεί η σύνδεση των ερευνητικών ιδεών με την αγορά και να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Ελλάδας. Με διεθνείς συνεργασίες, ισχυρή δομή και ακαδημαϊκή υποστήριξη, ανοίγει έναν δρόμο που φιλοδοξεί να φέρει περισσότερη ελληνική καινοτομία στο παγκόσμιο προσκήνιο.Έως τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι - Οι αιτήσεις για την πρώτη χρονιά θα ανοίξουν σύντομα. Η επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας αναμένεται μεταξύ 14–16 Ιανουαρίου 2026 και θα σηματοδοτήσει την αφετηρία ενός προγράμματος, που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον νέων επιστημόνων και ερευνητών.