ΕΜΠ και Columbia συμπράττουν σε ένα νέο πρόγραμμα για φοιτητές και ερευνητές του Πολυτεχνείου

Μια φιλόδοξη συνεργασία ανάμεσα στο Columbia University,
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και φορείς του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας επιχειρεί να μετατρέψει την έρευνα σε επιχειρηματική πράξη.
Η πρωτοβουλία Lab to Market: Bridging Innovation and Entrepreneurship
φιλοδοξεί να ενισχύσει μια νέα γενιά επιστημόνων-επιχειρηματιών στην Ελλάδα, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για τη μετουσίωση καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις.
Η δράση υλοποιείται από το Columbia Global Center in Athens, με επικεφαλής τη Fu Foundation School of Engineering and Applied Science του Columbia και το ΕΜΠ
. Στο εγχείρημα συμμετέχουν επίσης το Columbia Business School, το Endeavor Greece και το Hellenic Institute of Advanced Studies (HIAS), ενώ καθοριστική είναι η υποστήριξη της Blavatnik Family Foundation, χάρη στην οποία η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για όλους.
Ένα πενταετές πρόγραμμα με πρακτικό αποτύπωμα
Η πρωτοβουλία Lab to Market έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη βασική έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Με διάρκεια πέντε ετών, το πρόγραμμα επιδιώκει να εξοπλίσει φοιτητές και ερευνητές με κρίσιμες γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την κλιμάκωση νεοφυών επιχειρήσεων.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:
αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση πάνω στη δημιουργία startup,
μάθουν να αναπτύσσουν λύσεις με απτό κοινωνικό και τεχνολογικό αντίκτυπο,
δεχθούν καθοδήγηση από διεθνείς προσωπικότητες του τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόσμου,
ενταχθούν σε μια κοινότητα, που ενώνει την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη.
Η πρωτοβουλία αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Columbia Engineering στους τομείς της τεχνολογικής μεταφοράς, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με διεθνή προσανατολισμό.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΕΜΠ, με προτεραιότητα σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς, τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από ομάδες 2–4 ατόμων, ενώ εξαιρετικές ατομικές αιτήσεις θα αξιολογηθούν και, εφόσον επιλεγούν, θα ενταχθούν σε ομάδες με συναφή ενδιαφέροντα.
Για το πρώτο έτος, η θεματική εστιάζει σε τρεις κρίσιμους και αναπτυσσόμενους τομείς: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ενέργεια & Βιωσιμότητα, και Υγεία. Ωστόσο, προτάσεις που ξεχωρίζουν και αφορούν άλλους επιστημονικούς τομείς θα εξεταστούν εξίσου.
Η πρώτη ομάδα συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει έως 50 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν από κοινή επιτροπή καθηγητών του Columbia και του ΕΜΠ.
Το περιεχόμενο του προγράμματος
Η πρωτοβουλία Lab to Market θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης που συνδυάζει εκπαίδευση, καθοδήγηση και ευκαιρίες ανάπτυξης:
Εκπαιδευτικά workshops που καλύπτουν βασικές επιχειρηματικές αρχές, μεθόδους startup ανάπτυξης και στρατηγικές κλιμάκωσης.
Καθοδήγηση (mentorship) από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ακαδημαϊκούς από το Columbia και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Εμπλουτισμένες δραστηριότητες δικτύωσης, που φέρνουν σε επαφή τους συμμετέχοντες με το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας.
Διαγωνισμό νεοφυών επιχειρήσεων, στον οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να διεκδικήσουν χρηματοδοτικά βραβεία για την υλοποίησή τους.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για όλους όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα.
Εκπαιδευτικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όπου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν από κοντά την κοινότητα του Columbia, επιχειρηματίες και φορείς της τοπικής αγοράς. Το ταξίδι καλύπτεται οικονομικά από το Columbia University.
Ένα βήμα προς μια νέα εποχή ελληνικής καινοτομίας
Το Lab to Market δεν αποτελεί απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά μια στρατηγική προσπάθεια να ενισχυθεί η σύνδεση των ερευνητικών ιδεών με την αγορά και να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Ελλάδας. Με διεθνείς συνεργασίες, ισχυρή δομή και ακαδημαϊκή υποστήριξη, ανοίγει έναν δρόμο που φιλοδοξεί να φέρει περισσότερη ελληνική καινοτομία στο παγκόσμιο προσκήνιο.
Έως τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι - Οι αιτήσεις για την πρώτη χρονιά θα ανοίξουν σύντομα. Η επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας αναμένεται μεταξύ 14–16 Ιανουαρίου 2026 και θα σηματοδοτήσει την αφετηρία ενός προγράμματος, που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον νέων επιστημόνων και ερευνητών.
https://globalcenters.columbia.edu/content/lab-market-bridging-innovation-and-entrepreneurship