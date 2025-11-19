Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο
Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο

Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου - Ο συνολικός αριθμός των νέων δικαιούχων είναι 13.983 - Η διαδικασία

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τον οριστικό πίνακα δικαιούχων χαμηλής περιόδου, όπως διαμορφώθηκε μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών της υψηλής περιόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, οι νέοι δικαιούχοι προέκυψαν από τον πίνακα μη κληρωθέντων δικαιούχων της χαμηλής περιόδου βάσει της σειράς κατάταξής τους στην κλήρωση που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

- Δείτε ΕΔΩ τον Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων Χαμηλής Περιόδου 

Οι νέοι κληρωθέντες δικαιούχοι θα λάβουν άμεσα ενημέρωση μέσω της αίτησής τους στην πλατφόρμα του προγράμματος και στη συνέχεια προσωπική ειδοποίηση για τη διαδικασία έκδοσης των νέων καρτών μέσω sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, σύμφωνα με τις οδηγίες του πιστωτικού ιδρύματος που έχουν επιλέξει. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως μία απλή χρεωστική κάρτα για τη διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία και γεωγραφικό περιορισμό.

Ο συνολικός αριθμός των νέων δικαιούχων είναι 13.983, αριθμός που αντιστοιχεί σε 4.549.200 ευρώ.

Περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες δικαιούχων χαμηλής και υψηλής περιόδου (κληρωθείσες αιτήσεις), αλλά στην παρούσα φάση τους χορηγείται μειωμένο ποσό ενίσχυσης, λόγω αδυναμίας εντοπισμού τους σε επίσημα ηλεκτρονικά μητρώα, θα λάβουν ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχώρισαν κατά την αίτησή τους με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων και την πίστωση του επιπλέον ποσού ενίσχυσης που δικαιούνται ανάλογα με την ομάδα που ανήκουν και την περίοδο που έχουν επιλέξει.

Για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις οι Δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2150231, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all2025@ktpae.gr.

