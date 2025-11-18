Θεσσαλονίκη: Είχαν σχολάσει και επέστρεφαν σπίτι ο 47χρονος με τη σύζυγό του που χτυπήθηκαν από φορτηγό - Ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό
Θεσσαλονίκη: Είχαν σχολάσει και επέστρεφαν σπίτι ο 47χρονος με τη σύζυγό του που χτυπήθηκαν από φορτηγό - Ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό
Η ΕΛ.ΑΣ. συλλέγει μαρτυρικές καταθέσεις και έχει «σαρώσει» την περιοχή για κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να κατέγραψαν το βαρύ όχημα και τον αριθμό κυκλοφορίας του
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός του φορτηγού που, το πρωί της Τρίτης, παρέσυρε το ζευγάρι στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στο ύψος του ΤΙΤΑΝ και εγκατέλειψε το σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 το πρωί όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος από την Αλβανία και η σύζυγός του είχαν σχολάσει από φούρνο όπου εργάζονταν στην περιοχή. Μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητό τους φαίνεται ότι παρουσίασε μηχανική βλάβη και έτσι σταμάτησαν στον παράδρομο της Εγνατίας.
Ελάχιστα λεπτά αργότερα πέρασε το φορτηγό από το σημείο και τους παρέσυρε με αποτέλεσμα ο 47χρονος να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθούν και οι δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς πολυτραυματίας καθώς φέρει κακώσεις στη λεκάνη και στα πόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις με ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή του. Η σύζυγός του νοσηλεύεται επίσης στο ίδιο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο κουνιάδος του 47χρονου ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε μόλις σχολάσει από την εργασία του και εκείνη την ώρα έφευγαν για να πάνε στο σπίτι τους. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο είχε βλάβη και έτσι βγήκαν για να δουν τι συνέβη. Επιπλέον, τονίζει ότι θα πρέπει οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τον οδηγό του φορτηγού που τους παρέσυρε και τους εγκατέλειψε αβοήθητους στην άσφαλτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. συλλέγει μαρτυρικές καταθέσεις και έχει «σαρώσει» την περιοχή για κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να κατέγραψαν το βαρύ όχημα και τον αριθμό κυκλοφορίας του.
