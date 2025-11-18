Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες από παράσυρση στην Εθνική προς Καβάλα - Φορτηγό χτύπησε πεζό που είχε σταματήσει λόγω βλάβης
Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες από παράσυρση στην Εθνική προς Καβάλα - Φορτηγό χτύπησε πεζό που είχε σταματήσει λόγω βλάβης

Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός του φορτηγού και αναζητείται από τις Αρχές

Στράτος Λούβαρης
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου σε παράδρομο του 7ου χιλιομέτρου του δρόμου της εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας στο ρεύμα προς την Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό παρέσυρε έναν 47χρονο άνδρα υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί καθώς το όχημά του αντιμετώπισε μηχανική βλάβη. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συγκεκριμένα, ο 47χρονος που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου φέρει κακώσεις στη λεκάνη και στα πόδια, ενώ υποβάλλεται ήδη σε χειρουργικές επεμβάσεις και θα ακολουθήσουν περισσότερες. 

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμα δύο άτομα εντός του οχήματος. 

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίο και αναζητείται από τις Αρχές.

