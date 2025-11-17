Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο
Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μας κοκαΐνη, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, ταυτοποιήθηκε ο 40χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, μετέφερε κοκαΐνη, σε 5 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες μικτού βάρους -58- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοιλότητα του σώματός του.
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
