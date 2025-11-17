Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευθέριος Βενιζέλος Ναρκωτικά Κοκαΐνη Σύλληψη

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο

Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μας κοκαΐνη, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, ταυτοποιήθηκε ο 40χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, μετέφερε κοκαΐνη, σε 5 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες μικτού βάρους -58- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοιλότητα του σώματός του.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

