Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό - Μηχανάκι έπεσε πάνω σε φορτηγό, νεκρός ο 42χρονος αναβάτης
Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στον Κηφισό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανάκι που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε μικρό φορτηγό που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 42χρονος οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και πλήρωμα της Τροχαίας.
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
Δείτε φωτογραφίες:
