Πέθανε αστυνομικός που είχε τραυματιστεί με τη μηχανή του σε τροχαίο στην Καβάλα μετά από τρίμηνη μάχη στο νοσοκομείο
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του αστυνομικού Χρήστου Μαλαδένη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην Καβάλα, τον περασμένο Αύγουστο.
Ο αστυνομικός είχε χάσει τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.
Η γενναία μάχη του για να κρατηθεί στη ζωή κράτησε τρεις μήνες με τον αστυνομικό να αφήνει την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί και να σκορπάει τη θλίψη στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του που ήλπιζαν να τον ξαναδούν.
Η ανακοίνωση των συναδέλφων του:
«Καλό ταξίδι Χρήστο.
Η Παναγία να δίνει κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια σου.
Δυστυχώς σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος ΜΑΛΑΔΕΝΗΣ Χρηστος.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, 15-11-2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Κοιμησεως Θεοτόκου Πηγαδιων. Από τις 10.30 θα βρίσκεται στην εκκλησία. Ο Θεός να τον αναπαύσει».
