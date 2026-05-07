Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα ληστείας με σουγιά σε κατάστημα καφέ - ψιλικών
Ο 31χρονος απείλησε υπάλληλο ζητώντας τις εισπράξεις, όμως τράπηκε σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε το κουμπί συναγερμού – Είχε προηγηθεί ακόμη μία ληστεία με λεία 790 ευρώ
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 31χρόνος μπαίνει με σουγιά σε κατάστημα καφέ - ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σκοπό να κλέψει τις εισπράξεις, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης αποτυπώνεται καρέ - καρέ οι κινήσεις του δράστη, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Όπως φαίνεται, μπαίνει στο κατάστημα και πλησιάζει στο ταμείο κρατώντας έναν μικρό σουγιά στο δεξί του χέρι και απειλώντας με αυτό τον υπάλληλο του ζητάει να του παραδώσει τα χρήματα.
Ωστόσο, ο 31χρονος δεν περίμενε πως ο εργαζόμενος θα πατούσε το κουμπί συναγερμού και έτσι αιφνιδιάστηκε και τράπηκε σε φυγή με άδεια χέρια.
Λίγες ώρες νωρίτερα φαίνεται πως είχε εισβάλει και σε άλλο κατάστημα καφέ - ψιλικών και κατάφερε να αρπάξει 790 ευρώ.
Μετά από έρευνες των αστυνομικών ο άνδρας συνελήφθη και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
