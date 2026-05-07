Ένας «Ηλιανθός» για τα παιδιά της «Ελπίδας»
Ο οίκος LALAoUNIS δημιούργησε ένα κόσμημα για τη στήριξη των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ
Ο οίκος LALAoUNIS παρουσιάζει ένα ανοιξιάτικο κόσμημα, εμπνευσμένο από την ελληνική φύση, φτιαγμένο με αγάπη και ευαισθησία για τη στήριξη των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ.
Ο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ», ένα αυθεντικό σχέδιο από τη συλλογή Pastorale, ανθίζει ξανά σε μια ξεχωριστή επιχρυσωμένη εκδοχή, κυκλοφορώντας για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, αποκλειστικά για το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».
Το λουλούδι «pendant» είναι κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο ορείχαλκο και συνοδεύεται από δύο επιλογές choker σε χρώματα μαύρο και πράσινο.
Ο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε μια ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, στις 13 Μαΐου 2026, και θα είναι διαθέσιμος μέσα από το e-shop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ (www.eshop.elpida.org )
Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του κοσμήματος θα διατεθούν για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Σωματείου.
