Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 21χρονος υπάλληλος εταιρείας που βιντεοσκοπούσε παράνομα πελάτισσες στην τουαλέτα
Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, για παράνομη βιντεοσκόπηση
Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 21χρονος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο μία 68χρονη πελάτισσα στις τουαλέτες της επιχείρησης.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, για παράνομη βιντεοσκόπηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο νεαρός παραδέχθηκε την πράξη του και την απέδωσε στην «αφέλειά» του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έσβησε το βίντεο από τη συσκευή του μόλις έγινε αντιληπτός από τη γυναίκα.
Η υπόθεση έφτασε στις Αρχές ύστερα από καταγγελία που έκανε η 68χρονη παθούσα όταν αντιλήφθηκε την πράξη του κατηγορούμενου.
Από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προέκυψε ότι προέβη σε άλλες δέκα παρόμοιες πράξεις στον ίδιο χώρο κατά το παρελθόν.
