Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Σύλληψη 14χρονου στη Θεσσαλονίκη για ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο - Εμπλέκεται σε άλλες δύο ληστείες
Σύλληψη 14χρονου στη Θεσσαλονίκη για ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο - Εμπλέκεται σε άλλες δύο ληστείες
Πηρε 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων
Στη σύλληψη ενός 14χρονου για ληστεία που διέπραξε την Κυριακή σε ψιλικατζίδικο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος αφαίρεσε υπό την απειλή μαχαιριού 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκεται σε ακόμα δύο ληστείες.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις το Σάββατο (8/11) αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των (170) ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμα ανήλικους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό (950) ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (200) ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος αφαίρεσε υπό την απειλή μαχαιριού 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκεται σε ακόμα δύο ληστείες.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις το Σάββατο (8/11) αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των (170) ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμα ανήλικους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό (950) ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (200) ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα