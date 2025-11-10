Ελεύθερος ο 21χρονος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στον ανακριτή, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη και επισήμανε πως έσπευσε να βοηθήσει τον άντρα μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ
Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας, ο 21χρονος που κατέστη κατηγορούμενος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή, στο φράγμα του Αλιάκμονα.
Ο νεαρός κλήθηκε να απολογηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Σύμφωνα με την κακουργηματική δίωξη, ο 21χρονος κατά τη συμπλοκή με τον 45χρονο τον τραυμάτισε στον θώρακα με την κυνηγετική καραμπίνα που έφερε ο δεύτερος.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στον ανακριτή, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη, ενώ ο ίδιος επισήμανε πως έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ.
Την ίδια ώρα, ο 45ρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας και αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του στον ίδιο ανακριτή - για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.
Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε.
