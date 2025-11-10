Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία - Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά
Τροχαίο Κορινθία Ελιά

Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία - Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά

Στο αγροτικό επέβαιναν και άλλα δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά

Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία - Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά
Τροχαίο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κορινθία.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι-Κουταλά, κοντά στον Κουταλά όταν ένα αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο.

Σοβαρό τροχαιο κοντά στο Κουταλά Κορινθίας


Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.


Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία - Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά
Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία - Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά


