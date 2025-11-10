Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία - Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά
Στο αγροτικό επέβαιναν και άλλα δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά
Τροχαίο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κορινθία.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι-Κουταλά, κοντά στον Κουταλά όταν ένα αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός τριών ατόμων από Φ.Ι.Χ. όχημα, εκ των οποίων ο ένας χωρίς τις αισθήσεις του, και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, επί της Επ. Οδ. Χιλιομοδίου – Κουταλάς, της Π.Ε. Κορινθίας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 10, 2025
