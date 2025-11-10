Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Οι δικαστές καταγγέλλουν δικηγόρο που στράφηκε κατά του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών επειδή απέρριψε αίτημα αποφυλάκισης πελάτη της
Πρόκειται για συνήγορο καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει δημόσια δικηγόρο η οποία είναι συνήγορος καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, η οποία σε ραδιοφωνική εκπομπή στράφηκε κατά του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, επειδή απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του πελάτη της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «δικαστικό πραξικόπημα», ενώ καταλόγισε στους δικαστές ότι δέχτηκαν «πολιτική παρέμβαση» και χαρακτήρισε τον πρόεδρο του Συμβουλίου «δικαιωματιστή».
Δεν παραλείπει η Ένωση να επισημάνει ότι «αθέμιτες πιέσεις τέτοιου χαρακτήρα δεν εντάσσονται στο δικαίωμα εκπροσώπησης κατηγορουμένων ή κρατουμένων και θα πέσουν στο κενό».
Παράλληλα, η Ένωση έστειλε το ηχητικό ντοκουμέντο στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ζητάει την συνδρομή του και την παραδειγματική τιμωρία όσων δικηγόρων δυσφημούν το λειτούργημά τους.
Ειδικότερα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει στην ανακοίνωσή της:
«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι αναγκασμένη να τοποθετηθεί δημόσια για άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο από συνήγορο υπεράσπισης! Η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, συνήγορος γνωστού κρατούμενου, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνική εκπομπή τοπικού σταθμού της Λαμίας, στράφηκε κατά του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, γιατί απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του πελάτη της χαρακτηρίζοντας την απόφαση «δικαστικό πραξικόπημα», τους δικαστές ότι δέχτηκαν «πολιτική παρέμβαση» και τον πρόεδρο του Συμβουλίου «δικαιωματιστή».
Με νομικά παιδαριώδεις ισχυρισμούς (ενδεικτικά: «Είναι πρωτοφανές να απορρίπτονται αιτήματα κατηγορούμενου που έχουν θετική πρόταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών») και ασύστολα ψεύδη (ενδεικτικά: «Την προηγούμενη φορά είχα μια μειοψηφία της κ. Προέδρου, την οποία φροντίσανε φυσικά να μη την βάλουν πλέον στα συμβούλια που αφορούν τον…») επιχειρεί να ασκήσει πίεση στους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να αποφυλακιστεί ο πελάτης της, αποσιωπώντας το σκεπτικό του βουλεύματος ως προς τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς κατά την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου το αρμόδιο Συμβούλιο επιβάλλεται να ελέγχει οποιαδήποτε μορφή διαγωγής, γιατί διαφορετικά η δικαστική κρίση του θα αποτελούσε ένα απλό ενδιάμεσο εκτελεστικό όργανο, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων της διοίκησης των φυλακών, χωρίς εξουσία, ενώ ο νόμος αναγνωρίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα της χορήγησης ή μη του ευεργετήματος της υφ` όρον απόλυσης στο Συμβούλιο (Ολ ΑΠ 4/1998, Ολ ΑΠ 4/1997, ΑΠ 843/2023, ΑΠ 116/2025).
Αθέμιτες πιέσεις τέτοιου χαρακτήρα δεν εντάσσονται στο δικαίωμα εκπροσώπησης κατηγορουμένων ή κρατουμένων και θα πέσουν στο κενό. Η Ένωση θα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των δικαστών και των εισαγγελέων που ενεργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα, τον νόμο και την συνείδησή τους.
Έχουμε ζητήσει από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και σε άλλη περίπτωση την συνδρομή του και την παραδειγματική τιμωρία όσων δικηγόρων δυσφημούν το λειτούργημά τους. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Σήμερα αποστέλλουμε το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξης και το αίτημα της Ένωσης και προειδοποιούμε ότι θα καταγγέλλουμε δημόσια και ανοικτά δικηγόρους οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους πίεσης και αυτοπροβολής.
Περιμένουμε από τα πολιτικά κόμματα και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας να τοποθετηθούν πάνω σε εκφυλιστικά φαινόμενα τα οποία πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο και βρίσκουν εύκολα μιμητές.
Η αγωνία και η προσπάθεια να φτιάξουμε μια Δικαιοσύνη περισσότερο ανεξάρτητη και αδέσμευτη, δεν πέφτει μόνο στους ώμους των δικαστών αλλά είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας».
