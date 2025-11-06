Πάνος Ρούτσι: Προθεσμία 10 ημερών από την Εισαγγελία Λάρισας για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του γιου του
Πάνος Ρούτσι: Προθεσμία 10 ημερών από την Εισαγγελία Λάρισας για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του γιου του
Η πρόσκληση θυροκολλήθηκε στο γραφείο της αντικλήτου δικηγόρου του – Αν δεν απαντήσει, η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτεπαγγέλτως
Πρόσκληση με 10ήμερη προθεσμία, για να προσέλθει και να καταθέσει για το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί στη σορό του γιου του απέστειλε στον Πάνο Ρούτσι η εισαγγελία Λάρισας.
Η παραγγελία θυροκολλήθηκε σήμερα στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είναι η αντίκλητος δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.
Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, η Εισαγγελία Λάρισας θα θεωρήσει ότι ο κ. Ρούτσι παραιτείται από κάθε περαιτέρω επιλογή ή αίτημα για εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.
Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτεπαγγέλτως, με βάση τις εντολές και τις υποδείξεις του αρμόδιου ιατροδικαστή. Αυτό αφορά και στη διενέργεια της εκταφής.
