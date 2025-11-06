Πάνος Ρούτσι: Προθεσμία 10 ημερών από την Εισαγγελία Λάρισας για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του γιου του
ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι Ζωή Κωνσταντοπούλου Εκταφή Τέμπη Τραγωδία στα Τέμπη

Πάνος Ρούτσι: Προθεσμία 10 ημερών από την Εισαγγελία Λάρισας για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του γιου του

Η πρόσκληση θυροκολλήθηκε στο γραφείο της αντικλήτου δικηγόρου του – Αν δεν απαντήσει, η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτεπαγγέλτως

Πάνος Ρούτσι: Προθεσμία 10 ημερών από την Εισαγγελία Λάρισας για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του γιου του
86 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόσκληση με 10ήμερη προθεσμία, για να προσέλθει και να καταθέσει για το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί στη σορό του γιου του απέστειλε στον Πάνο Ρούτσι η εισαγγελία Λάρισας.

Η παραγγελία θυροκολλήθηκε σήμερα στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είναι η αντίκλητος δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι. 

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, η Εισαγγελία Λάρισας θα θεωρήσει ότι ο κ. Ρούτσι παραιτείται από κάθε περαιτέρω επιλογή ή αίτημα για εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτεπαγγέλτως, με βάση τις εντολές και τις υποδείξεις του αρμόδιου ιατροδικαστή. Αυτό αφορά και στη διενέργεια της εκταφής.


Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα

Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ

Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
86 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης