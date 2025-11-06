Μεγάλος καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο - Δείτε βίντεο
Κάρπαθος Λευκός καρχαρίας σκάφος Θάλασσα

Μεγάλος καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο - Δείτε βίντεο

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», είπαν οι ψαράδες όσο τράβαγαν βίντεο το τεράστιο ψάρι

Άναυδοι έμειναν κάποιοι ψαράδες το πρωί της Τετάρτης (5/11) στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, όταν ένας μεγάλος καρχαρίας εμφανίστηκε μπροστά τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε ένας από τους ψαράδες στον λογαριασμό του στο Tik Tok, οι ψαράδες παρατήρησαν το τεράστιο ψάρι από το σκάφος τους, όσο αυτό είχε αρπάξει έναν τόνο και τον καταβρόχθιζε.

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας» είπαν, ενώ τράβαγαν βίντεο.


