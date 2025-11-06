Πάνος Ρούτσι: Δεν θα στηρίξω κόμμα με πρόεδρο τη Μαρία Καρυστιανού πριν την ολοκλήρωση της δίκης
Πάνος Ρούτσι: Δεν θα στηρίξω κόμμα με πρόεδρο τη Μαρία Καρυστιανού πριν την ολοκλήρωση της δίκης
Ο Πάνος Ρούτσι εξήγησε ότι οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα, θα είναι καταστροφικό για τους συγγενείς των θυμάτων
«Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή "κύμα" οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή "κύμα", νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό για εμάς», είπε ο Πάνος Ρούτσι αναφορικά με τη συζήτηση γύρω από το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού και τη δημιουργία πολιτικού κόμματος.
«Δεν αμφισβιτώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος», σημείωσε στη συνέχεια ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο ΑΝΤ1, ωστόσο επεσήμανε ότι η κ. Καρυστιανού δεν έχει ενημερώσει τους συγγενείς των θυμάτων σχετικά με κάποια συνεργασία μαζί του.
Σε ερώτηση για το αν θα υποστήριζε κάποιο κίνημα στο οποία θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «όχι, δεν νομίζω» και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε, αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε τα 2,5 χρόνια».
Ωστόσο ο κ. Ρούτσι εξήγησε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα κόμμα στο οποίο θα προέδρευε η κ. Καρυστιανού αλλά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δίκης. «Γιατί θα ήταν εντελώς καθαρό», εξήγησε ο ίδιος.
Ωστόσο ο κ. Ρούτσι εξήγησε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα κόμμα στο οποίο θα προέδρευε η κ. Καρυστιανού αλλά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δίκης. «Γιατί θα ήταν εντελώς καθαρό», εξήγησε ο ίδιος.
