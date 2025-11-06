Γεωργιάδης: Δεν μου αρέσει η υποκρισία, αν η Καρυστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες και θέλει να πολιτευτεί, να το κάνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Μαρία Καρυστιανού Νίκος Καραχάλιος

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε τις αποκαλύψεις του Νίκου Καραχάλιου περί συναντήσεών του με τη Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος

Επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Νίκος Καραχάλιος για τις συναντήσεις τους με σκοπό τη δημιουργία κόμματος.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι δεν του αρέσει η υποκρισία, καλώντας την κυρία Καρυστιανού, αν έχει πολιτικές φιλοδοξίες και θέλει να πολιτευτεί, να το κάνει. «Να μπορώ εγώ να σε αντιμετωπίζω σαν έναν πολιτικό μου αντίπαλο. Να γίνει ένας κανονικός δημοκρατικός διάλογος, αν έχεις την πολιτική φιλοδοξία. Αν δεν την έχεις, οκ, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και σε αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό. Το να υποκρίνεσαι το δεύτερο, ενώ θες να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές τις αποκαλύψεις του κ. Καραχάλιου και σχολίασε ότι η κυρία Καρυστιανού δεν τις έχει διαψεύσει. «Έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις του Καραχάλιου, ήρθαν ως απάντηση στην προχθεσινή της διάψευση. Μάλλον ο Καραχάλιος αισθάνθηκε ότι τον άδειασε και βγήκε και είπε ότι "έχουμε συναντηθεί 52 φορές, έχουμε κάνει το έμβλημα, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κόμμα" κ.τλ», είπε.





