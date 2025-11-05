Αυτοί ρίξανε τη βόμβα, λέει η χήρα του Καργάκη - Δεν απάντησε στην έκκληση για ηρεμία η αδερφή του 39χρονου

Η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκε χθες για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, επανέλαβε και σήμερα την έκκλησή της προς τις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη λέγοντας «έχουμε αγόρια, είναι κρίμα να γίνει το κακό»