Αυτοί ρίξανε τη βόμβα, λέει η χήρα του Καργάκη - Δεν απάντησε στην έκκληση για ηρεμία η αδερφή του 39χρονου
Η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκε χθες για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, επανέλαβε και σήμερα την έκκλησή της προς τις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη λέγοντας «έχουμε αγόρια, είναι κρίμα να γίνει το κακό»
Η χήρα του Φανούρη Καργάκη επανέλαβε πως ο σύζυγός της δεν είχε σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ισχυρίστηκε πως δεν επιθυμεί τη βεντέτα στα Βορίζια. Από την πλευρά της η αδερφή του 39χρονου, επέλεξε να μην απαντήσει στην έκκληση της συζύγου του 29χρονου για ηρεμία.
Η χήρα του 39χρονου είπε στο MEGA πως δεν είναι πρόθεσή της η βεντέτα και ισχυρίστηκε: «αυτοί τη ρίξανε τη βόμβα. Τι να λέω. Μπες στα σάιτ να διαβάσεις. Είναι όλα ψέματα. Αυτοί εκείνοι οι χοίροι κάθονται και τα λένε όλα».
Από την πλευρά της η αδερφή του Φανούρη Καργάκη είπε πως «δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Τη μία λένε ότι θέλουν να μας σκοτώσουν και μετά ξαναβγαίνει και λέει “δεν ζητώ (εκδίκηση) θέλω ηρεμία”. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι εχθές έλεγες ότι ήθελες να σκοτώσεις και σήμερα θέλεις ηρεμία; Πώς; Πώς το άλλαξες αυτό;».
«Δεν μας ενδιαφέρει» είπε για την παράδοση των τριών αδερφών και σε ερώτηση για το τι θα απαντούσε στη σύζυγο του 29χρονου που έκανε έκκληση να σταματήσει το αιματοκύλισμα είπε: «πράμα δεν απαντώ. Ό,τι είναι να απαντήσω θα το απαντήσει η δικηγόρος μου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Θα μας απαντήσει η δικηγόρος».
Η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκε χθες για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, επανέλαβε και σήμερα την έκκλησή της προς τις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ. Παρακαλώ και την άλλη πλευρά. Τις γυναίκες παρακαλώ να σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ, έχουμε παιδιά, αγόρια παιδιά ξαναλέω, αγόρια. Είναι κρίμα αύριο μεθαύριο να γίνει το κακό. Ειλικρινά τους παρακαλώ. Να στέσουνε (επηρεάσουν) τους άνδρες τους, τα παιδιά τους να σταματήσει όλο αυτό εδώ».
«Χύθηκε αίμα και από την μία πλευρά και από την άλλη, ειλικρινά φτάνει. Φτάνει», είπε η σύζυγος του 29χρονου και ισχυρίστηκε πως ο άνδρας της δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.
«Πράμα δεν απαντώ»
«Έχουμε αγόρια, είναι κρίμα να γίνει κακό»
