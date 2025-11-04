Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Έγκυος γέννησε στο ασθενόφορο στις Σέρρες - Το νεογέννητο έσωσαν γιατρός, μαία, νοσηλευτής και διασώστες
Η γυναίκα είχε πάει στο ΚΥ Ηράκλειας και από εκεί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σερρών
Καθοριστική για την υγεία μιας μητέρας και ενός νεογέννητου αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός γιατρού, μιας μαίας και των διασωστών του ΕΚΑΒ στις Σέρρες.
Η περιπέτεια ξεκίνησαν όταν η ετοιμόγεννη γυναίκα πήγε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας με τους γιατρούς να δίνουν εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, όμως, ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.
Το μωρό, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής με τον γιατρό, τη μαία, τον νοσηλευτή και τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.
Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.
Στη συνέχεια το νεογέννητο μπήκε σε θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους ενώ δεν αποκλείεται λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
