Έγκυος γέννησε στο ασθενόφορο στις Σέρρες - Το νεογέννητο έσωσαν γιατρός, μαία, νοσηλευτής και διασώστες
ΕΛΛΑΔΑ
Έγκυος Νεογέννητο Ασθενοφόρο Σέρρες Γιατρός Νοσηλευτής Μαία

Έγκυος γέννησε στο ασθενόφορο στις Σέρρες - Το νεογέννητο έσωσαν γιατρός, μαία, νοσηλευτής και διασώστες

Η γυναίκα είχε πάει στο ΚΥ Ηράκλειας και από εκεί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σερρών

Έγκυος γέννησε στο ασθενόφορο στις Σέρρες - Το νεογέννητο έσωσαν γιατρός, μαία, νοσηλευτής και διασώστες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Καθοριστική για την υγεία μιας μητέρας και ενός νεογέννητου αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός γιατρού, μιας μαίας και των διασωστών του ΕΚΑΒ στις Σέρρες.

Η περιπέτεια ξεκίνησαν όταν η ετοιμόγεννη γυναίκα πήγε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας με τους γιατρούς να δίνουν εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, όμως, ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.

Το μωρό, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής με τον γιατρό, τη μαία, τον νοσηλευτή και τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.

Στη συνέχεια το νεογέννητο μπήκε σε θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους ενώ δεν αποκλείεται λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια

Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»

Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης