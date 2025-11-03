«Κάν'το όπως η Θεσσαλονίκη για τα πατίνια» καλεί τον Δούκα ο Μπακογιάννης
Κώστας Μπακογιάννης Χάρης Δούκας Ηλεκτρικά πατίνια Αθήνα Δήμος Θεσσαλονίκης

Εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση είναι το μοντέλο που εφαρμόζει η Θεσσαλονίκη σημειώνει ο τέως δήμαρχος της Αθήνας

Να ακολουθήσει το παράδειγμα του δήμου Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ηλεκτρικών πατινιών, καλεί τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο προκάτοχός του, Κώστας Μπακογιάννης.
Ειδικότερα,  σε δήλωσή του, ο κ.Μπακογιάννης σημειώνει ότι η Θεσσαλονίκη προχώρησε αποφασιστικά σε ένα θέμα που η Αθήνα παρά τις εξαγγελίες από την άνοιξη ακόμη καθυστερεί: εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση.  Ο κ.Μπακογιάννης προσθέτει: «Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επιτέλους ας δώσουμε λύση. Όπως έκανε ο δήμος Θεσσαλονίκης,  ο δήμος Αθηναίων να εκδώσει τώρα
κανονιστική απόφαση.  Οι εταιρίες οφείλουν να συνεργαστούν, αλλιώς να υποστούν τις συνέπειες. 
Οι χρήστες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο, αλλιώς να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα. 
Και η πόλη, η δημοτική αρχή, απλώς να εφαρμόσει τους κανόνες» και καταλήγει τονίζοντας: «Όχι άλλο πατίνι πεταμένο όπου να ’ναι. Όχι άλλη αδιαφορία. Η μικροκινητικότητα είναι ευκαιρία, όχι χάος».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κ.Μπακογιάννη στο Χ:


