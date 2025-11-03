«Κάν'το όπως η Θεσσαλονίκη για τα πατίνια» καλεί τον Δούκα ο Μπακογιάννης

Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο.

Στις 25/6 τη διαβούλευση.

Σήμερα έχουμε 3/11.

Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη;

Αυτό ονομάζεται στην καλύτερη περίπτωση απραξία εις βάρος των Αθηναίων. — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) November 3, 2025

Να ακολουθήσει το παράδειγμα του δήμου Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ηλεκτρικών πατινιών, καλεί τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο προκάτοχός του, Κώστας Μπακογιάννης.Ειδικότερα, σε δήλωσή του, ο κ.Μπακογιάννης σημειώνει ότι η Θεσσαλονίκη προχώρησε αποφασιστικά σε ένα θέμα που η Αθήνα παρά τις εξαγγελίες από την άνοιξη ακόμη καθυστερεί: εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση. Ο κ.Μπακογιάννης προσθέτει: «Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επιτέλους ας δώσουμε λύση. Όπως έκανε ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο δήμος Αθηναίων να εκδώσει τώρακανονιστική απόφαση. Οι εταιρίες οφείλουν να συνεργαστούν, αλλιώς να υποστούν τις συνέπειες.Οι χρήστες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο, αλλιώς να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα.Και η πόλη, η δημοτική αρχή, απλώς να εφαρμόσει τους κανόνες» και καταλήγει τονίζοντας: «Όχι άλλο πατίνι πεταμένο όπου να ’ναι. Όχι άλλη αδιαφορία. Η μικροκινητικότητα είναι ευκαιρία, όχι χάος».Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κ.Μπακογιάννη στο Χ: