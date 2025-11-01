Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια - Δείτε βίντεο
Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια - Δείτε βίντεο
Μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί - Τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός
Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) στα Εξάρχεια.
Το περιστατικό έγινε δίπλα στο γηπεδάκι στον λόφο του Στρέφη, όπου υπάρχει σταθερά παρουσία αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί.
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ένα όχημα έχει υποστεί φθορές.
Το περιστατικό έγινε δίπλα στο γηπεδάκι στον λόφο του Στρέφη, όπου υπάρχει σταθερά παρουσία αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί.
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ένα όχημα έχει υποστεί φθορές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα