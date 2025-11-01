Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εξάρχεια Επίθεση με μολότοφ Αστυνομία Λόφος Στρέφη

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια - Δείτε βίντεο

Μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί - Τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια - Δείτε βίντεο
Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) στα Εξάρχεια.

Το περιστατικό έγινε δίπλα στο γηπεδάκι στον λόφο του Στρέφη, όπου υπάρχει σταθερά παρουσία αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ένα όχημα έχει υποστεί φθορές.

