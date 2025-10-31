Ηγουμενίτσα: Μαθητές χτύπησαν συμμαθητή τους σε λύκειο - Συνελήφθη και καθηγήτρια
Η εκπαιδευτικός είχε καθήκοντα επιτήρσης την ώρα του περιστατικού στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας

Περιστατικό ενδοσχολικής βίας με θύμα έναν μαθητή Α΄ Λυκείου και δράστες άλλους μαθητές σημειώθηκε στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας έχουν συλληφθεί τρεις μαθητής που φέρονται να συμμετείχαν στη βίαιη επίθεση καθώς και η εκπαιδευτικός που είχε καθήκοντα επιτήρησης την ώρα του περιστατικού.

Σε βάρος των τριών μαθητών έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η καθηγήτρια κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φιλιατών με τραύματα στον αυχένα, την κοιλιακή χώρα και τα πόδια.

Από μαρτυρίες προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά περίπου οκτώ άτομα, με τουλάχιστον τρεις να ασκούν βία και τους υπόλοιπους να παρακολουθούν το επεισόδιο χωρίς να επέμβουν.

Πηγή: epiruspost.gr

