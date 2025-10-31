Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Πέθανε το 3χρονο κορίτσι που έπεσε σε πισίνα στη Ρόδο - Έδωσε για 12 ημέρες μάχη για τη ζωή του
Πέθανε το 3χρονο κορίτσι που έπεσε σε πισίνα στη Ρόδο - Έδωσε για 12 ημέρες μάχη για τη ζωή του
Το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί
Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή το 3χρονο κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο στις 14 Οκτωβρίου.
Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης μετά από αεροδιακομιδή από το Νοσοκομείο της Ρόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν ανεπανόρθωτη.
Για το περιστατικό είχαν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος του, καθώς φέρεται ως το άτομο που είχε υπό την επίβλεψή του το μικρό κορίτσι, καθώς και ο 54χρονος Έλληνας, υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο.
Στους δύο άνδρες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας (οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου), για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη.
Ωστόσο, μετά την τραγική κατάληξη θεωρείται βέβαιο ότι ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου που χειρίζεται την υπόθεση, θα προχωρήσει στην αλλαγή των κατηγοριών. Εφόσον γίνει αυτό, ο θείος και ο 54χρονος Έλληνας, που ήδη έχουν απολογηθεί για την υπόθεση, θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, το επόμενο διάστημα, ενώ εξηγήσεις αναμένεται να κληθούν να δώσουν και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του ξενοδοχείου όπου διέμενε το ανήλικο κορίτσι με την οικογένειά του και έγινε το συμβάν.
Από το βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει ότι στις 12 παρά δέκα το μεσημέρι, το μικρό κορίτσι χωρίς συνοδεία ενηλίκου, πλησίασε τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά και εισήλθε στο νερό μόνο του, ενώ δεν φαίνεται να ήταν κάποιος άλλος μέσα στην πισίνα.
Περίπου 10 λεπτά αργότερα και ενώ το παιδί είχε καλυφθεί από ένα σωσίβιο, μία γυναίκα η οποία βρισκόταν σε διπλανή ξαπλώστρα, το είδε έβγαλε έξω το μικρό κορίτσι και άρχισε να του κάνει ανάνηψη.
Διασώστες του ΕΚΑΒ, γιατροί του Νοσοκομείου αλλά κι ένας ιδιώτης γιατρός που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, πραγματοποίησαν τιτάνια προσπάθεια για τη σωτηρία του μικρού κοριτσιού, προσπαθώντας έτσι να το κρατήσουν στη ζωή.
Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης μετά από αεροδιακομιδή από το Νοσοκομείο της Ρόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν ανεπανόρθωτη.
Για το περιστατικό είχαν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος του, καθώς φέρεται ως το άτομο που είχε υπό την επίβλεψή του το μικρό κορίτσι, καθώς και ο 54χρονος Έλληνας, υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο.
Στους δύο άνδρες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας (οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου), για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη.
Ωστόσο, μετά την τραγική κατάληξη θεωρείται βέβαιο ότι ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου που χειρίζεται την υπόθεση, θα προχωρήσει στην αλλαγή των κατηγοριών. Εφόσον γίνει αυτό, ο θείος και ο 54χρονος Έλληνας, που ήδη έχουν απολογηθεί για την υπόθεση, θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, το επόμενο διάστημα, ενώ εξηγήσεις αναμένεται να κληθούν να δώσουν και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του ξενοδοχείου όπου διέμενε το ανήλικο κορίτσι με την οικογένειά του και έγινε το συμβάν.
Η μοιραία βουτιά στην πισίναΣύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στις 14 Οκτωβρίου 2025 σε ξενοδοχείο στην περιοχή Λάρδου της Ρόδου.
Από το βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει ότι στις 12 παρά δέκα το μεσημέρι, το μικρό κορίτσι χωρίς συνοδεία ενηλίκου, πλησίασε τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά και εισήλθε στο νερό μόνο του, ενώ δεν φαίνεται να ήταν κάποιος άλλος μέσα στην πισίνα.
Περίπου 10 λεπτά αργότερα και ενώ το παιδί είχε καλυφθεί από ένα σωσίβιο, μία γυναίκα η οποία βρισκόταν σε διπλανή ξαπλώστρα, το είδε έβγαλε έξω το μικρό κορίτσι και άρχισε να του κάνει ανάνηψη.
Διασώστες του ΕΚΑΒ, γιατροί του Νοσοκομείου αλλά κι ένας ιδιώτης γιατρός που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, πραγματοποίησαν τιτάνια προσπάθεια για τη σωτηρία του μικρού κοριτσιού, προσπαθώντας έτσι να το κρατήσουν στη ζωή.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα