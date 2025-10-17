Η 3χρονη στη Ρόδο έμεινε σχεδόν 10' μέσα στην πισίνα χωρίς κανείς να την αντιληφθεί - Βίντεο κατέγραψε τις δραματικές στιγμές
Η 3χρονη στη Ρόδο έμεινε σχεδόν 10' μέσα στην πισίνα χωρίς κανείς να την αντιληφθεί - Βίντεο κατέγραψε τις δραματικές στιγμές
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου δείχνει τις τελευταίες στιγμές της μικρής πριν βρεθεί αναίσθητη στον πάτο της πισίνας - Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία της
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε αναίσθητο στον πάτο της πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, την περασμένη εβδομάδα.
Το κοριτσάκι, που είναι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίας της ιστοσελίδας dimokratiki.gr, φαίνεται πως βρισκόταν κοντά 7 λεπτά μέσα στην πισίνα, χωρίς να το αντιληφθεί κανένας.
• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.
• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.
• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.
• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.
• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.
• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.
Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.
Ευρήματα της αυτοψίας και συνθήκες στο ξενοδοχείο
Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:
Τι δείχνει το βίντεοΟι Αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου, βάσει του οποίου προκύπτουν:
Ευρήματα της αυτοψίας και συνθήκες στο ξενοδοχείο
Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:
• Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.
• Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.
• Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.
Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών τύπου “pool suite”, γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ωστόσο, το μέγεθος και η χρήση των εγκαταστάσεων θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.
Αναζητούνται, επίσης, ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 ετών.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα για “έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη” και “βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας”.
Σήμερα οι συλληφθέντες στην υπόθεση θα περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή Ρόδου για να απολογηθούν.
Δύο συλλήψειςΓια την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 54χρονος άνδρας, υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως “αρμόδιος υπεύθυνος” κατά το συμβάν και ο 44χρονος θείος της ανήλικης, στον οποίο η μητέρα είχε αναθέσει προσωρινά την επίβλεψή της.
Αναζητούνται, επίσης, ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 ετών.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα για “έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη” και “βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας”.
Σήμερα οι συλληφθέντες στην υπόθεση θα περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή Ρόδου για να απολογηθούν.
Η κατάσταση της υγείας του παιδιούΗ ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου μέσω αεροδιακομιδής. Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».
