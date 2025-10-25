Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της στο Κορωπί - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Ο 50χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας
Αποσωληνώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) η 40χρονη η οποία δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού.
Σημειώνεται ότι ο άνδρας, είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας. Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.
Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.
Όπως έγινε γνωστό, ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα και στον 4χρονο γιο του ζευγαριού, μπροστά στα μάτια του οποίου εκτυλίχθηκε το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, το παιδί φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στη μέση. Η αστυνομία προσπαθεί να προσδιορίσει αν το παιδί μπήκε στη μέση την ώρα του περιστατικού και ο 50χρονος το έσπρωξε.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος έχει υπάρξει αρκετές φορές κακοποιητικός σε βάρος της άτυχης γυναίκας με την τελευταία καταγγελία να έχει γίνει το 2023 από την σπιτονοικοκυρά τους, ωστόσο, η 40χρονη είπε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη.
