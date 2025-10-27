Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος - Τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από πατίνι
Το παιδί φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι
Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από τα Χανιά το οποίο τραυματίστηκε μετά από πτώση από πατίνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το παιδί φαίνεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής όταν έπεσε από το πατίνι.
Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.
