Συνελήφθη οικογένεια που καλλιεργούσε φυτά κάνναβης και διακινούσε ναρκωτικά στα Ιωάννινα, δείτε βίντεο

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και των τεσσάρων συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 22 φυτά κάνναβης, ύψους από 10 έως 30 εκατοστά, 1.615 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 8.720 ευρώ