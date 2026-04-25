Συνελήφθη οικογένεια που καλλιεργούσε φυτά κάνναβης και διακινούσε ναρκωτικά στα Ιωάννινα, δείτε βίντεο
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων (ηλικίας 37, 39 και 61 ετών και μία 61χρονη γυναίκα), για κατοχή, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το  βράδυ της Παρασκευής (24/4) η Αστυνομία στα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν χθες έναν 37χρονο, που είχε στην κατοχή του συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15,9 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε. Ο 37χρονος φέρεται να είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από έναν 39χρονο, που έμενε σε γειτονικό σπίτι με τους δύο 61χρονους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι γονείς του.


Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και των τεσσάρων συλληφθέντων εντοπίστηκαν μία καλλιέργεια εσωτερικού και μία εξωτερικού χώρου φυτών κάνναβης, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 22 φυτά κάνναβης, ύψους από 10 έως 30 εκατοστά,
- 1.615 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- Το χρηματικό ποσό των 8.720 ευρώ
- Ναρκωτικά χάπια,
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- είδη για την υποστήριξη συστήματος καλλιέργειας εσωτερικού χώρου (θερμόμετρο, ανεμιστήρας χώρου, θερμαντικός λαμπτήρας, ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης κτλ).

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
