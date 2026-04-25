Αναστάτωση στην Αλεξανδρούπολη από άνδρα με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης
Συναγερμός στην οδό Δημοκρατίας - Άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. μετά από απειλητική συμπεριφορά σε πολυσύχναστο σημείο με περαστικούς και ανήλικους

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 24ης Απριλίου 2026 στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όταν ένας άνδρας κινήθηκε απειλητικά σε κεντρικό σημείο της Λεωφόρου Δημοκρατίας κρατώντας μεγάλο μαχαίρι, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής.

Το συμβάν σύμφωνα με το evros24 εκτυλίχθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου και πάρκο, σε ώρα που στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, με τον έναν να φέρεται να κρατά αιχμηρό αντικείμενο και να κάνει απειλητικές κινήσεις.

Περαστικοί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε γρήγορα στο σημείο και προχώρησε σε ενέργειες για τον έλεγχο της κατάστασης και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, με μεγάλη καθημερινή κίνηση.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των εμπλεκομένων μετά την αστυνομική επέμβαση.
