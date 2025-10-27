Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Ημερίδα του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών: «Η Διαπιστωτική Έκθεση ως εργαλείο Απόδειξης και Τεκμηρίωσης»
Ημερίδα του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών: «Η Διαπιστωτική Έκθεση ως εργαλείο Απόδειξης και Τεκμηρίωσης»
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ώρα 15:30 στο Μέγαρο Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
«Η Διαπιστωτική Έκθεση ως εργαλείο Απόδειξης & Τεκμηρίωσης» είναι ο τίτλος της ημερίδας ενημέρωσης που διοργανώνει ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας.
Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ώρα 15:30, στην αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης» (Μέγαρο Σώματος Ελλήνων Προσκόπων - Πτολεμαίων αρ. 1 – 1ος όροφος, Αθήνα, Στάση Μετρό Ευαγγελισμός)
Στόχος των διοργανωτών είναι να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση για τη Διαπιστωτική Έκθεση, που είναι η νέα, σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιο της Ελληνικής Δικαιοσύνης και ειδικότερα στο πεδίο του Αστικού Δικαίου.
Ειδικότερα, οι ομιλητές θα αναδείξουν τη νομική αξία και τις πρακτικές εφαρμογές της σύνταξης Διαπιστωτικής Έκθεσης από τον δημόσιο λειτουργό, Δικαστικό Επιμελητή και θα συμβάλει στο διάλογο για την εξοικείωση με τη λειτουργία και τη φύση του θεσμού.
Εισηγητές της εκδήλωσης είναι οι κ.κ.:
• Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης,
«Η συμμετοχή του Δικαστικού Επιμελητή στην αποδεικτική διαδικασία της Πολιτικής Δίκης»
• Απόστολος Άνθιμος, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
«Νομικά ζητήματα Διαπιστωτικών Εκθέσεων»
• Ηλίας Τσίπος, Δικαστικός Επιμελητής, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών,
«Διαπιστωτική Έκθεση, ο Δικαστικός Επιμελητής αρωγός στην καθημερινότητα του πολίτη»
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ώρα 15:30, στην αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης» (Μέγαρο Σώματος Ελλήνων Προσκόπων - Πτολεμαίων αρ. 1 – 1ος όροφος, Αθήνα, Στάση Μετρό Ευαγγελισμός)
Στόχος των διοργανωτών είναι να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση για τη Διαπιστωτική Έκθεση, που είναι η νέα, σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιο της Ελληνικής Δικαιοσύνης και ειδικότερα στο πεδίο του Αστικού Δικαίου.
Ειδικότερα, οι ομιλητές θα αναδείξουν τη νομική αξία και τις πρακτικές εφαρμογές της σύνταξης Διαπιστωτικής Έκθεσης από τον δημόσιο λειτουργό, Δικαστικό Επιμελητή και θα συμβάλει στο διάλογο για την εξοικείωση με τη λειτουργία και τη φύση του θεσμού.
Εισηγητές της εκδήλωσης είναι οι κ.κ.:
• Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης,
«Η συμμετοχή του Δικαστικού Επιμελητή στην αποδεικτική διαδικασία της Πολιτικής Δίκης»
• Απόστολος Άνθιμος, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
«Νομικά ζητήματα Διαπιστωτικών Εκθέσεων»
• Ηλίας Τσίπος, Δικαστικός Επιμελητής, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών,
«Διαπιστωτική Έκθεση, ο Δικαστικός Επιμελητής αρωγός στην καθημερινότητα του πολίτη»
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα