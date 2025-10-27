Αγγελούδης στο protothema: Δεν υπάρχει ούτε δίπολο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, ούτε συμπρωτεύουσα, ζητώ περιορισμούς στο AirBnB στο κέντρο

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μιλάει στο Direct και τάσσεται υπέρ των περιορισμών για το AirBnB σε κεντρικά διαμερίσματα της πόλης, κατά το πρότυπο του κέντρου της Αθήνας