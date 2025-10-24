Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ



«Πράξεις με απαξία»

Σε άλλες περιπτώσεις, ουδεμία καταχώριση στο Ε9 πραγματοποιούνταν, ενώ τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ως μισθωμένα από πρόσωπα χωρίς καμία ακίνητη περιουσία στην κατοχή τους, με μοναδικό σκοπό την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Παράλληλα, σε πλήθος περιπτώσεων δηλώνονταν ψευδείς αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, ώστε να διαμορφώνεται τεχνητά αυξημένη επιλεξιμότητα και να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη κατανομή βοσκοτόπων από τη δημόσια διανομή».Όπως ακόμη αναφέρεται στα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί για την υπόθεση «όλα τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με απόλυτη πειθαρχία στη συλλογική δομή αυτής, υποτάσσοντας την ατομική τους βούληση στη βούληση της ομάδας, συνεργαζόμενα στενά και επαναλαμβανόμενα για την επίτευξη του κοινού σκοπού: την παράνομη αποκόμιση οικονομικών ωφελημάτων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πράξεις αυτές, τελούμενες μεθοδικά, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξημένη απαξία και αντικοινωνικότητα, καθώς υπονομεύουν θεσμούς χρηματοδότησης που αποσκοπούν στη στήριξη της πραγματικής αγροτικής παραγωγής».