Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος - Η υπεράσπιση ζητά ψυχιατρική γνωμάτευση
Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος - Η υπεράσπιση ζητά ψυχιατρική γνωμάτευση
Κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από πολύωρη απολογία – Υπεράσπιση ζητά ψυχιατρική γνωμάτευση για τη διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας
Στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 18χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του σε χωριό των Τρικάλων την Τρίτη. Μετά από πολύωρη απολογία, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.
Όπως δήλωσαν στο trikalavoice.gr οι συνήγοροι υπεράσπισης, θα ζητήσουν τη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Όπως υποστηρίζουν, η εξέταση σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα ρίξει φως στην υπόθεση και θα αποκαλύψει όλα τα κρίσιμα στοιχεία.
Οι συνήγοροι του απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.
Η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. Μάλιστα, βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι που δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Λέικερς πωλούνται 10 δισ. δολάρια, αλλά δεν είναι η πιο ακριβή ομάδα του ΝΒΑ - Η λίστα του Forbes
Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη
Όπως δήλωσαν στο trikalavoice.gr οι συνήγοροι υπεράσπισης, θα ζητήσουν τη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Όπως υποστηρίζουν, η εξέταση σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα ρίξει φως στην υπόθεση και θα αποκαλύψει όλα τα κρίσιμα στοιχεία.
Οι συνήγοροι του απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.
Η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. Μάλιστα, βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι που δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Λέικερς πωλούνται 10 δισ. δολάρια, αλλά δεν είναι η πιο ακριβή ομάδα του ΝΒΑ - Η λίστα του Forbes
Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα