Μεταφέρεται στη Βρετανία η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο - Τι ζήτησε η οικογένεια
Διαπιστώθηκε ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα
Σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα το τρίχρονο κοριτσάκι που την περασμένη Τρίτη 14/10 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του.
Η κατάσταση πάντως του 3 ετών παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
