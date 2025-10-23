Επικοινωνία Ζαχαράκη με Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο
Επικοινωνία Ζαχαράκη με Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο
Υπό διερεύνηση το περιστατικό με τα χημικά και τις κρότου λάμψης
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν σήμερα το πρωί έξω από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο.
Από το υπουργείο επισημαίνουν ότι στις 9 π.μ. αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με την διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή.
Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή συνάντηση, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.
Επιπλέον, από το υπουργείο σημειώνουν ότι την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των στελεχών της εκπαίδευσης, είχαν εισβάλει εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών που απαιτούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων.
Τα συγκεκριμένα άτομα προπηλάκισαν και βιντεοσκοπούσαν τα στελέχη εκπαίδευσης, χωρίς τη συναίνεσή τους, οπότε και κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία να επιληφθεί του θέματος.
Τα επεισόδια, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης, σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.
Έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 10 το πρωί μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και από τις συλλογικότητες «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη» στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτήριο επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.
Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν αναίτια επίθεση ενώ διαδήλωναν ειρηνικά μαζί με τα παιδιά τους κατά των συγχωνεύσεων εν μέσω της σχολικής χρονιάς.
Από το υπουργείο επισημαίνουν ότι στις 9 π.μ. αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με την διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή.
Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή συνάντηση, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.
Επιπλέον, από το υπουργείο σημειώνουν ότι την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των στελεχών της εκπαίδευσης, είχαν εισβάλει εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών που απαιτούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων.
Τα συγκεκριμένα άτομα προπηλάκισαν και βιντεοσκοπούσαν τα στελέχη εκπαίδευσης, χωρίς τη συναίνεσή τους, οπότε και κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία να επιληφθεί του θέματος.
Τα επεισόδια, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης, σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.
Έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 10 το πρωί μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και από τις συλλογικότητες «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη» στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτήριο επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.
Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν αναίτια επίθεση ενώ διαδήλωναν ειρηνικά μαζί με τα παιδιά τους κατά των συγχωνεύσεων εν μέσω της σχολικής χρονιάς.
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα