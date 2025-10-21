Από το Ζεϊμπέκικο έως το Ας Κρατήσουν οι Χοροί - Τα μουσικά «διαμάντια» του Διονύση Σαββόπουλου
Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης

Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών. Ο γνωστός τραγουδοποιός νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες, δίνοντας «μάχη» με τον καρκίνο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Συνθέτης, στιχουργός και πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που χαρακτήρισε τη γενιά του και δημιούργησε «σχολή» στο τραγούδι με τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο καθώς και με τους μουσικούς συγκερασμούς του και τις εμπνευσμένες παραγωγές του

Ο Σαββόπουλος εξέδωσε 14 κύκλους τραγουδιών σε δίσκους βινυλίου και ακτίνας, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις εμφανίσεών του.

Από τις πρώτες του δουλειές «Φορτηγό» και «Περιβόλι του τρελλού» ο Σαββόπουλος ξεχωρίζει για το καθαρά προσωπικό και πρωτότυπο ύφος με το οποίο επιχειρεί να ανανεώσει, νοηματικά και μουσικά το ελληνικό τραγούδι. Το 1971 κυκλοφορεί το LP «Ο Μπάλλος» - όπου το ομώνυμο κομμάτι διάρκειας 18 λεπτών καλύπτει όλη την πρώτη πλευρά του δίσκου 33 στροφών. 

Διονύσης Σαββόπουλος - Μπάλλος - Official Audio Release

Το 1972 κυκλοφορεί ο δίσκος «Το Βρώμικο Ψωμί», από το οποίο ξεχωρίζουν η δωδεκάλεπτη «Μαύρη Θάλασσα», το «Ζεϊμπέκικο», «Η Δημοσθένους λέξις», το «Έλσα σε φοβάμαι» και ο «Αγγελος εξάγγελος», δηλαδή το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν, «The wicked messenger» σε μετάφραση και διευρυμένη διασκευή του Σαββόπουλου.

Διονύσης Σαββόπουλος - Μαύρη θάλασσα - Official Audio Release

Σωτηρία Μπέλλου - Δ. Σαββόπουλος - Ζεϊμπέκικο (Με Αεροπλάνα & Βαπόρια) | Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Η Δημοσθένους λέξις - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Άγγελος εξάγγελος - Official Audio Release

Το 1983 κυκλοφόρησαν τα «Τραπεζάκια έξω», με τραγούδια που έμειναν διαχρονικά και προμετωπίδα τους το περίφημο «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Διονύσης Σαββόπουλος - Ας κρατήσουν οι χοροί - Official Audio Release

Μερικά ακόμη μουσικά «διαμάντια» του Διονύση Σαββόπουλου:

Διονύσης Σαββόπουλος - Μακρύ ζεϊμπέκικο για το Νίκο - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Πρωινό - Official Audio Release

ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ORIGINAL

Μια θάλασσα μικρή - Δ.Σαββόπουλος & Μ.Χατζιδάκις (1988)

Διονύσης Σαββόπουλος - Η συννεφούλα - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Μυστικό τοπίο - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Καλοκαίρι

Διονύσης Σαββόπουλος - Θαλασσογραφία - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Τι έπαιξα στο Λαύριο - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Παράγκα - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Τα κορίτσια που πηγαίνουν δυο δυο - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Το χειμώνα ετούτο - Official Audio Release

Διονύσης Σαββόπουλος - Τσάμικο - Official Audio Release

