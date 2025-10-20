Άνοιξε η πλατφόρμα για τους παρόχους υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης - Έως 3 Νοεμβρίου οι αιτήσεις



Διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρόχων

στ. Τα κέντρα ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β` 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β΄ 4898).ζ. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).Οι δυνητικοί πάροχοι θα μπορούν να καταχωρήσουν, να επεξεργαστούν και να υποβάλουν την αίτηση τους καθώς και την υποβολή τυχόν ενστάσεων.Οι πάροχοι δημιουργούν προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα, με την καταχώρηση των παρακάτω στοιχείων:– ΑΦΜ υποψηφίου Παρόχου– Επωνυμία υποψηφίου Παρόχου και email– Επιλογή password (τηρείται κρυπτογραφημένα)Η εγγραφή αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.Το πληροφοριακό σύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του υποψηφίου παρόχου, τον εντοπισμό των αιτήσεων, την ανάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων, την ενημέρωση της κατάστασης των αιτήσεων και των ενστάσεων.Με την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία θα αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα.α. Καταστατικό ή οργανισμό ή κανονισμό λειτουργίας στο οποίο περιγράφεται ως σκοπός η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά ή και σε παιδιά με αναπηρία καιβ. διεπιστημονική ομάδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της κ.υ.α. 4510/2024.Προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο, οι Πάροχοι θα πρέπει να μεταφορτώνουν (upload) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα ακόλουθα έγγραφα σε μη επεξεργάσιμη μορφή:α) Συστατική πράξη ή καταστατικό ή οργανισμό ή κανονισμό λειτουργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία του Παρόχου, νομίμως δημοσιευμένο, και στο οποίο περιγράφεται ως σκοπός η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά ή/και σε παιδιά με αναπηρία.β) Νομιμοποιητικό έγγραφο νομίμως δημοσιευμένο από το οποίο να προκύπτει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Παρόχου.γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Παρόχου, μέσω του gov.gr, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ΑΦΜ, βασικό πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είδος σχέσης/σύμβασης, στοιχεία επικοινωνίας, που συνδέει το μέλος με τον Πάροχο) που απαρτίζουν τη Διεπιστημονική Ομάδα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης του Παρόχου, και ότι θα απασχολούνται στο πιλοτικό πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης έως και την λήξη του.Σημειώνεται ότι η Διεπιστημονική Ομάδα θα αποτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον από έξι μέλη και πιο συγκεκριμένα από:- έναν αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο,- έναν ψυχολόγο,- έναν κοινωνικό λειτουργό,- έναν εργοθεραπευτή,- έναν λογοθεραπευτή και- ένα μέλος ειδικοτήτων: φυσικοθεραπευτή ή ειδικού παιδαγωγού ή αποφοίτου τμήματος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.Η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας με την κατ’ ελάχιστον ως άνω σύνθεση είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να συμμετέχει ένας Πάροχος στο Πρόγραμμα.Επικουρικά, και επιπλέον των ανωτέρω ειδικοτήτων, μπορούν να συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα άλλοι επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησηςΚατ’ εξαίρεση για τους Παρόχους που εδρεύουν σε μικρούς Νησιωτικούς Δήμους (άρθρο 2Α του ν. 3852/2010) και σε Ορεινούς – Μειονεκτικούς Δήμους (άρθρο 209 του ν. 3852/2010) η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο εκ των ειδικοτήτων: αναπτυξιακού παιδιάτρου, παιδοψυχίατρου, παιδονευρολόγου, παιδιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή ή/και ειδικού παιδαγωγού.