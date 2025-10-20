Φυλακή στη Λάρισα είχε κάνει ο 37χρονος που δολοφονήθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι

Θύμα μιας

στο Μπουρνάζι όπου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.





Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στο σοβαρό τραύμα που έφερε στην κοιλιακή χώρα.

Οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν το σημείο της δολοφονίας και συνέλεξαν καταθέσεις θαμώνων του club αλλά κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων προκειμένου να ταυτοποιήσουν το δράστη.