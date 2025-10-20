Ο 37χρονος στο Περιστέρι βγήκε από το club για να μιλήσει στο τηλέφωνο και λίγο μετά δολοφονήθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία Περιστέρι Επίθεση με μαχαίρι

Ο 37χρονος στο Περιστέρι βγήκε από το club για να μιλήσει στο τηλέφωνο και λίγο μετά δολοφονήθηκε

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη με τον οποίο ο 37χρονος είχε προσωπικές διαφορές - Διαπληκτίστηκαν και μετά τον μαχαίρωσε

Ο 37χρονος στο Περιστέρι βγήκε από το club για να μιλήσει στο τηλέφωνο και λίγο μετά δολοφονήθηκε
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα μιας άγριας δολοφονίας έπεσε τα ξημερώματα ένας 37χρονος έξω από γνωστό club στο Μπουρνάζι όπου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 τη νύχτα όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το θύμα, το οποίο διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και βγήκε έξω για να μιλήσει.

Στο δρόμο τον περίμενε ένας άλλος άνδρας, τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος γνώριζε καθώς είχε προσωπικές διαφορές μαζί του.

Ο 37χρονος στο Περιστέρι βγήκε από το club για να μιλήσει στο τηλέφωνο και λίγο μετά δολοφονήθηκε


Θύτης και θύμα διαπληκτίστηκαν και κατά τη διάρκεια του καβγά που ακολούθησε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην κοιλιά του 37χρονου.

Ο 37χρονος στο Περιστέρι βγήκε από το club για να μιλήσει στο τηλέφωνο και λίγο μετά δολοφονήθηκε


Κλείσιμο
Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στο σοβαρό τραύμα που έφερε στην κοιλιακή χώρα.

Οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν το σημείο της δολοφονίας και συνέλεξαν καταθέσεις θαμώνων του club αλλά κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων προκειμένου να ταυτοποιήσουν το δράστη.

Ο 37χρονος στο Περιστέρι βγήκε από το club για να μιλήσει στο τηλέφωνο και λίγο μετά δολοφονήθηκε


Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

Τι σημαίνει η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα: Οι πρώτες δηλώσεις του, η αντίδραση της Τουρκίας και η στάση της Κύπρου

«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης