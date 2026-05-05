«Πιθανή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο»: Υγειονομικοί του ΠΟΥ επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε χανταϊός, δεν βρέθηκαν τρωκτικά
Σε εξέλιξη επιχείρηση για την απομάκρυνση δύο κρουσμάτων που έχουν ασθενήσει από το πλοίο
Το CNN και το Reuters μετέδωσαν επίσης ότι ο ΠΟΥ εκτιμά πως ενδέχεται να υπάρχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ στενών επαφών στο πλοίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι οι επιβάτες μολύνθηκαν εκτός του πλοίου και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην κρουαζιέρα.
😱 Outbreak on a ship: 150 people unable to disembark due to a dangerous virus— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026
The cruise liner MV Hondius is in a critical situation off the coast of Cape Verde.
A hantavirus outbreak is suspected on board. At least three people have died, and several cases are severe.
A… pic.twitter.com/PkuQmxoV9Q
Καμία παρουσία τρωκτικών στο πλοίο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ακόμη ότι προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση δύο επιβατών από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινο Ακρωτήριο, ώστε στη συνέχεια να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά.
Νωρίτερα, η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, Oceanwide Expeditions, είχε ανακοινώσει ότι δύο μέλη του πληρώματος, βρετανικής και ολλανδικής υπηκοότητας, εμφανίζουν «οξέα αναπνευστικά συμπτώματα» και χρειάζονται «άμεση ιατρική φροντίδα».
Ο χανταϊός είναι λοίμωξη που συνήθως μεταδίδεται μέσω τρωκτικών, ωστόσο ο ΠΟΥ σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί πως δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο.
The #hantavirus #cases you’re hearing about are linked to the #cruise ship MV Hondius.— Lori * Influencer Partners Group * (@TravelFoodiesTV) May 4, 2026
MV Hondius is an expedition cruise ship operated by #Oceanwide #Expeditions.
It was sailing from Argentina toward Cape Verde when passengers became ill.
As of now, 3 passengers have died, and… pic.twitter.com/X950EAsntg
Πιθανή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
«Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα κρούσματα είχαν πολύ στενή επαφή μεταξύ τους και σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, επομένως για προληπτικούς λόγους αυτό είναι το σενάριο που εξετάζουμε», δήλωσε, στο μεταξύ, η δρ. Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια ετοιμότητας και πρόληψης επιδημιών και πανδημιών του ΠΟΥ.
The World Health Organisation says there are no rats on board the MV Hondius cruise ship after an outbreak of hantavirushttps://t.co/PAiZ4D1jU3— Sky News (@SkyNews) May 5, 2026
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ve4ARisEdA
Σχεδόν 150 άτομα, μεταξύ των οποίων 17 Αμερικανοί, παραμένουν εγκλωβισμένα στο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί επτά κρούσματα χανταϊού, μιας σπάνιας ασθένειας που συνήθως μεταδίδεται μέσω επαφής με ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Από αυτά, δύο είναι επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα, όπως ανακοίνωσε ο WHO τη Δευτέρα.
Τρεις άνθρωποι — ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος — έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη δρ. Βαν Κέρκοβ, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση.
Δύο ακόμη άτομα με συμπτώματα του ιού παραμένουν στο πλοίο, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιατρικής τους απομάκρυνσης.
«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός», υπογράμμισε η Βαν Κέρκοβ. «Δεν πρόκειται για ιό που μεταδίδεται όπως η γρίπη ή η COVID-19. Είναι κάτι διαφορετικό».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr