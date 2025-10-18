Η κατάχρηση αξονικών τομογραφιών ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών - Οι λόγοι της υπερσυνταγογράφησης

Κλείσιμο

Η αξονική τομογραφία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διαγνωστικά εργαλεία της σύγχρονης ιατρικής, ωστόσο, δεν είναι πάντα η ενδεικνυόμενη εξέταση, ενώ η αλόγιστη χρήση της ενέχει κινδύνους για τους ασθενείς.Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας που τέθηκε σε ισχύ το 2019, κατόπιν της ριζικής αναθεώρησης και κατάργησης του προηγούμενου πλαισίου, κάθε πράξη που χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία πρέπει να είναι τεκμηριωμένα αιτιολογημένη από τον γιατρό που τη ζητά και εγκεκριμένη από τον ακτινολόγο που την εκτελεί. Παρ' όλα αυτά, το 15,6% των εξετάσεων που διενεργούνται στη χώρα μας δεν έχουν επαρκή αιτιολόγηση ή δεν θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Radiology.Οι ερευνητές έλεγξαν 6.734 ανώνυμες παραπομπές για αξονική τομογραφία σε 125 κέντρα στο Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Έως και 40% των αξονικών τομογραφιών, που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη ενδέχεται να είναι ακατάλληλες. Μάλιστα, η χώρα μας βρέθηκε στη χειρότερη θέση με το 15,6% των αξονικών να θεωρούνται τελείως ακατάλληλες.Υπό το πρίσμα αυτό, η HERCA (Heads of the EuropeanRadiological Protection Competent Authorities) ενεργοποιεί την πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης με κεντρικό σύνθημα: «Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή μου!».Η εκστρατεία υποστηρίζεται από 21 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και του κοινού, για τη συνετή και ορθολογική χρήση των ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων.Με αφορμή τα αποτελέσματα της μελέτης το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογική Εταιρείας Αθανάσιο Χαλαζωνίτη προκειμένου να μας εξηγήσει το φαινόμενο της υπερσυνταγογράφησης αξονικών, τους κινδύνους για τον ασθενή και το πλαίσιο της ορθολογικής ιατρικής απεικόνισης για την προστασία του ασθενούς από την περιττή έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.«Οι λόγοι πίσω από αυτό το φαινόμενο είναι πολλοί. Οι απεικονιστικές εξετάσεις αυξάνονται συνεχώς, καθώς ο πληθυσμός γερνάει και τα προβλήματα υγείας πολλαπλασιάζονται, ενώ η τεχνολογική πρόοδος φέρνει συνεχώς νέες διαγνωστικές μεθόδους. Είναι πρακτικά αδύνατο για κάθε κλινικό γιατρό να παρακολουθεί την ταχύτητα αυτών των εξελίξεων, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα σε θέση να επιλέξει την πιο κατάλληλη διαγνωστική εξέταση», τονίζει ο κ. Χαλαζωνίτης.Σήμερα, έχουμε πολύ περισσότερες εξετάσεις απ΄ ό,τι είχαμε πριν από μερικά χρόνια, αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΕ και προσθέτει: «Όλες είναι αναγκαίες, αλλά ταυτόχρονα και όλες πρέπει να απαντούν σε ένα κλινικό ερώτημα-το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του ατόμου. Δηλαδή μία εξέταση μπορεί για κάποιον να μην είναι ενδεδειγμένη και για άλλον να είναι».Απολύτως ενδεικνυόμενεςΜετρίως ενδεικνυόμενεςΜη ενδεικνυόμενεςΚαι αυτές που δεν πρέπει να γίνουν