Διεθνής διάκριση για την Πρύτανι του Παντείου Πανεπιστημίου

Η καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων μίας από τις σημαντικότερες διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού