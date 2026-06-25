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Διεθνής διάκριση για την Πρύτανι του Παντείου Πανεπιστημίου
Διεθνής διάκριση για την Πρύτανι του Παντείου Πανεπιστημίου
Η καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων μίας από τις σημαντικότερες διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού
Σε επίσημη τελετή, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques), μίας από τις σημαντικότερες διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού.
Το παράσημο, που θεσμοθετήθηκε το 1808 από τον Ναπολέοντα Α΄, απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και την προώθηση της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.
Η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, απένειμε το παράσημο στην Πρύτανι, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά της στην ανώτατη εκπαίδευση, την ιστορική έρευνα και την ενίσχυση των ακαδημαϊκών και επιστημονικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Η τιμητική αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έρχεται να αναγνωρίσει μια ακαδημαϊκή πορεία, που εξελίχθηκε σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή στην έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της Πρυτάνεως στη Γαλλία αποτέλεσαν το εφαλτήριο μιας διαρκούς σχέσης με τη γαλλική πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα, η οποία συνεχίζεται έως σήμερα μέσα από το ερευνητικό, συγγραφικό και διοικητικό της έργο. Από τα χρόνια της ως νέα ερευνήτρια έως την ανάδειξή της στη θέση της Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, η Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και επιστημονικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο protothema.gr, η Πρύτανις, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη: «Η απονομή του παράσημου του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques), μίας από τις σημαντικότερες διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη. Σε προσωπικό επίπεδο, η τιμή αυτή ήταν πηγή συγκίνησης για πολλούς λόγους: πρώτον, το παράσημο αυτό έχει μεγάλη συναισθηματική αξία γιατί η Γαλλία είναι η πνευματική μου πατρίδα, εκεί έκανα μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, εκεί έμαθα τον κόσμο –ένα ταξίδι εμπειριών και γνώσεων.
Δεύτερον, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα διατήρησα σχέσεις φιλικές και επαγγελματικές με Γάλλους συναδέλφους, συνέχισα να δημοσιεύω στα γαλλικά και να διατηρώ μια γαλλόφωνη επιστημονική πορεία, παρ' όλη την αναπόφευκτη διεθνή αγγλόφωνη παρουσία μου.
Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη θέση της πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, διεύρυνα στρατηγικά αυτές τις συνεργασίες χάρη στην εξαιρετική ανταπόκριση από τη Γαλλική Πρεσβεία, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών.
Η τιμητική διάκριση σημαίνει πολλά όχι μόνο για μένα προσωπικά αλλά για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, που διακρίνεται διεθνώς, και βεβαίως για το κύρος του δικού μου Πανεπιστημίου, του Παντείου».
Το παράσημο, που θεσμοθετήθηκε το 1808 από τον Ναπολέοντα Α΄, απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και την προώθηση της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.
Η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, απένειμε το παράσημο στην Πρύτανι, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά της στην ανώτατη εκπαίδευση, την ιστορική έρευνα και την ενίσχυση των ακαδημαϊκών και επιστημονικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Η τιμητική αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έρχεται να αναγνωρίσει μια ακαδημαϊκή πορεία, που εξελίχθηκε σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή στην έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της Πρυτάνεως στη Γαλλία αποτέλεσαν το εφαλτήριο μιας διαρκούς σχέσης με τη γαλλική πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα, η οποία συνεχίζεται έως σήμερα μέσα από το ερευνητικό, συγγραφικό και διοικητικό της έργο. Από τα χρόνια της ως νέα ερευνήτρια έως την ανάδειξή της στη θέση της Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, η Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και επιστημονικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο protothema.gr, η Πρύτανις, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη: «Η απονομή του παράσημου του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques), μίας από τις σημαντικότερες διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη. Σε προσωπικό επίπεδο, η τιμή αυτή ήταν πηγή συγκίνησης για πολλούς λόγους: πρώτον, το παράσημο αυτό έχει μεγάλη συναισθηματική αξία γιατί η Γαλλία είναι η πνευματική μου πατρίδα, εκεί έκανα μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, εκεί έμαθα τον κόσμο –ένα ταξίδι εμπειριών και γνώσεων.
Δεύτερον, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα διατήρησα σχέσεις φιλικές και επαγγελματικές με Γάλλους συναδέλφους, συνέχισα να δημοσιεύω στα γαλλικά και να διατηρώ μια γαλλόφωνη επιστημονική πορεία, παρ' όλη την αναπόφευκτη διεθνή αγγλόφωνη παρουσία μου.
Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη θέση της πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, διεύρυνα στρατηγικά αυτές τις συνεργασίες χάρη στην εξαιρετική ανταπόκριση από τη Γαλλική Πρεσβεία, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών.
Η τιμητική διάκριση σημαίνει πολλά όχι μόνο για μένα προσωπικά αλλά για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, που διακρίνεται διεθνώς, και βεβαίως για το κύρος του δικού μου Πανεπιστημίου, του Παντείου».
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