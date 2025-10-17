Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Τροφική δηλητηρίαση από τζατζίκι σε εστιατόριο της Ναυπάκτου - Στο νοσοκομείο δύο πελάτες
Προαγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις Αρχές στο εστιατόριο που προχώρησαν στο σφράγισμά του, καθώς εντοπίστηκαν και άλλες παραβάσεις
Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο άτομα με σοβαρά συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έπειτα από γεύμα που κατανάλωσαν σε εστιατόριο της Ναυπάκτου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Οκτωβρίου, όταν δύο παρέες – η μία από το Αντίρριο και η άλλη από την Πάτρα – επισκέφθηκαν το ίδιο κατάστημα για φαγητό.
Σύμφωνα με το lepantortv.gr, οι δύο παρέες, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, παρήγγειλαν το μεσημεριανό τους γεύμα, στο οποίο περιλαμβανόταν και τζατζίκι. Περίπου μία ώρα αργότερα, δύο πελάτες άρχισαν να παρουσιάζουν έντονη αδιαθεσία, εμετούς και δυνατούς πόνους στην κοιλιά.
Ο άνδρας από την παρέα του Αντιρρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι του, έχασε τις αισθήσεις του, έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του το επτά μηνών παιδί του – το οποίο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και μία γυναίκα από τη δεύτερη παρέα, με συμπτώματα όπως σπασμούς, εμετό και λήθαργο.
Οι γιατροί διαπίστωσαν πως και οι δύο ασθενείς είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση. Δείγματα στάλθηκαν στα εργαστήρια του ΕΟΔΥ για περαιτέρω ανάλυση. Μετά την ενημέρωση των αρχών, κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησε ελέγχους στο εστιατόριο και προχώρησε στο σφράγισμά του, καθώς εντοπίστηκαν και άλλες παραβάσεις.
Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η αιτία της δηλητηρίασης ήταν το τζατζίκι, καθώς όσοι κατανάλωσαν μεγαλύτερη ποσότητα εμφάνισαν πιο σοβαρά συμπτώματα. Το εστιατόριο εκείνη την ημέρα ήταν γεμάτο, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρξαν και άλλα περιστατικά με ηπιότερες εκδηλώσεις δηλητηρίασης.
