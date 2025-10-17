Συνεχίζεται ο «εμφύλιος» στο ΠΑΔΑ: Ο πρύτανης ζητά από μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης να υπογράψουν δήλωση «μεταμέλειας»

Η επιστολή – καταγγελία κατά του Πρύτανη προς την υπουργό Παιδείας από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης:

Στην επιστολή, τα μέλη του ΣΔ μιλούν για «σοβαρές δυσχέρειες και απορρύθμιση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου» εξαιτίας «των επαναλαμβανόμενων ολιγωριών των Πρυτανικών Αρχών».Ανάμεσα στα ζητήματα που επισημαίνονται είναι τα εξής: καθυστερήσεις σε κρίσιμους διαγωνισμούς για καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση· η πολύκροτη υπόθεση αγοράς ακινήτου για την «καινοτομία στον τουρισμό» με τίμημα υπερδιπλάσιο της αντικειμενικής αξίας· καθώς και η συστηματική άρνηση του Πρύτανη να φέρνει προς συζήτηση θέματα «καίριας σημασίας» που ζητούν τα μέλη του Συμβουλίου.Τα μέλη κάνουν λόγο γιαμε αποκορύφωμα – όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν – «την απαίτηση για υπογραφή “επιστολών μετανοίας”». Πρόκειται για πρακτική που, σύμφωνα με τους συντάκτες, δεν συνάδει με τις αρχές της δημοκρατίας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.Επιπλέον, επισημαίνουν ότι, παρά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1577/2025), η οποία ακύρωσε την παύση του Πρύτανη μόνο για τυπικούς λόγους, οι ουσιαστικές αιτιάσεις της πρότασης δυσπιστίας «παραμένουν ενεργές και αδιαμφισβήτητες».Η επιστολή κλείνει με σαφή προειδοποίηση: οι πρακτικές προσωπικών επιθέσεων, αποκλεισμών και πειθαρχικών διώξεων κατά εκλεγμένων μελών «υπονομεύουν το κύρος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τη θεσμική του λειτουργία». «Το Πανεπιστήμιο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός», υπογραμμίζουν, «αλλά δημόσιο αγαθό που υπηρετεί την εκπαίδευση, την έρευνα και το κοινωνικό συμφέρον».Τα μέλη ζητούν από την Υπουργό να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης και να δεχθεί αντιπροσωπεία τους για πλήρη ενημέρωση.Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,Οι επαναλαμβανόμενες ολιγωρίες των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) έχουν οδηγήσει σε σοβαρές δυσχέρειες και απορρύθμιση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Με μεγάλη ανησυχία, τα υπογράφοντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) εκφράζουμε για μια ακόμα φορά, τον έντονο προβληματισμό μας για την πορεία της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.Ζητήματα που είχαν επισημανθεί ήδη από την έναρξη της θητείας του Πρύτανη κ. Παναγιώτη Καλδή και οδήγησαν την πλειοψηφία των μελών σε υποβολή πρότασης δυσπιστίας στο πρόσωπό του, παραμένουν άλυτα και εντείνονται, ενώ διαρκώς προκύπτουν και καινούργια, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ομαλή και δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και να τίθεται σε κίνδυνο η αρχή της συλλογικότητας και της θεσμικής τάξης, δημιουργώντας συνθήκες διοικητικής ασφυξίας.Ενδεικτικά θέτουμε υπόψιν σας τα κάτωθι:∙ Mε ευθύνη των Πρυτανικών Αρχών, καθυστερούν κρίσιμοι διαγωνισμοί για την καθαριότητα, τη σίτιση και τη φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινή ζωή του Ιδρύματος (Ενδεικτικά επισυν. 1 και 2).∙ Η τακτική της σιωπηρής αναβολής εφαρμόζεται σταθερά για κάθε απόφαση την οποία ο Πρύτανης δεν επιθυμεί να εφαρμόσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση αγοράς ακινήτου για την καινοτομία στον τουρισμό, αντικειμενικής αξίας 3.7 εκ. Ευρώ με προτεινόμενο τίμημα 8.5 εκ. Ευρώ, για την οποία το Συμβούλιο Διοίκησης στην πρόσφατη υπ’ αριθμ. 10/12.06.2025 συνεδρίασή του επανέλαβε ρητά, για πολλοστή φορά, τη σαφή του θέση υπέρ της ματαίωσης της διαδικασίας και της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού ή της αναδιάθεσης των πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ενδεικτικό επισυν. 3). Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και τη σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Παιδείας, με ευθύνη του Πρύτανη κ. Καλδή η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα, με ορατό τον κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης (Ενδεικτικό επισυν. 4).∙ Ο κ. Καλδής, από την αρχή της θητείας του, αρνείται να εισαγάγει προς συζήτηση θέματα καίριας σημασίας, ακόμα και όταν αυτά τα αιτείται κατ΄ επανάληψη, άνω του ενός τρίτου των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, όπως αυτό της ρύθμισης λειτουργίας του ΣΔ (το οποίο, στην πρόσφατη απόφαση του το ΣτΕ, υπέδειξε ως θεσμικό έλλειμμα).∙ Επιπρόσθετα, ο κ. Καλδής δεν συντάσσει πεπραγμένα της διοίκησης, αποκρύπτει κρίσιμα έγγραφα που αφορούν στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου (όπως τα στρατηγικά σχέδια των Σχολών που δεν έχουν κοινοποιηθεί στο ΣΔ) και πραγματοποιεί κατά τακτά διαστήματα αντιδεοντολογικές και αναξιοκρατικές μετακινήσεις προσωπικού, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες και ακαδημαϊκά τμήματα (Ενδεικτικό επισυν. 5). Αποτέλεσμα αυτών των τακτικών είναι, μεταξύ άλλων, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη διοικητικών υπαλλήλων κατά των αναιτιολόγητων και μεροληπτικών αποφάσεων μετακίνησής τους (Ενδεικτικά επισυν. 6 και 7). Αποκορύφωμα δε, των μεθοδεύσεών του, συνιστούν οι τακτικές διοικητικού εκφοβισμού που κατά περίπτωση συνοδεύονται και από απαίτηση για υπογραφή «επιστολών μετανοίας».∙ Ταυτόχρονα, ο κ. Καλδής υιοθετεί στάση και ρητορική στρέβλωσης και διχασμού, επιτιθέμενος στην πλειοψηφία του Συμβουλίου Διοίκησης και παραπλανώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα ως προς τα πραγματικά αίτια της δυσλειτουργίας: την ανεπάρκεια, την αδιαφάνεια και την έλλειψη διάθεσης συνεργασίας εκ μέρους της Πρυτανικής Αρχής.Υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω ενεργειών και μεθοδεύσεων, η πλειοψηφία του Συμβουλίου Διοίκησης έχει απολέσει την εμπιστοσύνη της στις Πρυτανικές Αρχές ως προς την ικανότητά τους να διασφαλίσουν τη θεσμικά ορθή και εύρυθμη διοίκηση του Ιδρύματος.Με την υπ’ αριθμ. 1577/2025 απόφασή του το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκανε πρόσφατα δεκτή την αίτηση ακύρωσης του κ. Καλδή κατά της απόφασης παύσης του από το Συμβούλιο Διοίκησης, αποκλειστικά για τυπικούς λόγους: τη μη τήρηση της προθεσμίας κλήτευσης για την σύγκληση του οργάνου ώστε να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπό του. Δεν έκρινε/εξέτασε, ούτε αμφισβήτησε τη βασιμότητα των λόγων της πρότασης, η οποία κατατέθηκε νόμιμα και παραμένει ενεργή.Σεβόμαστε απολύτως την απόφαση του ΣτΕ και επιθυμούμε να εφαρμοστεί στο ακέραιο. Η ουσία, ωστόσο, παραμένει: η πρόταση δυσπιστίας στηρίχθηκε σε σοβαρά ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή παραμένουν ενεργοί και αδιαμφισβήτητοι. Είναι δε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας έως και την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, ουδέποτε ο κ. Καλδής αντέκρουσε τους λόγους αυτούς.Αντί να συμβάλει στην ομαλοποίηση της κατάστασης, ο κ. Καλδής επέλεξε να ακολουθήσει για μια ακόμα φορά διχαστικές πρακτικές, και στις 12.09.2025, πριν ακόμη εκδοθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης, ισχυριζόμενος θεσμική «δικαίωση» κατηγόρησε μέλη του ΣΔ ως υπαίτια «θεσμικού εκτροχιασμού». Αντί να συμμορφωθεί ως έδει, και να προβεί στην κατ΄ ουσίαν εξέταση του αιτήματος μομφής που υποβάλλεται από την δημοκρατική πλειοψηφία του ΣΔ, δεν δίστασε να ζητήσει την παραίτηση της πλειοψηφίας των εκλεγμένων μελών του ΣΔ, μια απαίτηση που είναι προφανώς αντίθετη στον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας του οργάνου και κατ’ επέκταση του Ιδρύματος και η οποία δεν είναι άλλη από την αρχή της πλειοψηφίας (Επισυν. 8).Η συνεχιζόμενη αυτή πρακτική προσωπικών επιθέσεων, αποκλεισμών και στρεβλώσεων, ποινικών και πειθαρχικών διώξεων κατά της πλειοψηφίας των εκλεγμένων μελών του ΣΔ υπονομεύει το κύρος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τη θεσμική του λειτουργία. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, αλλά δημόσιο αγαθό που υπηρετεί την εκπαίδευση, την έρευνα και το κοινωνικό συμφέρον.Στις 24.09.2025, η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης απέστειλε επιστολή προς τον Πρύτανη κ. Καλδή, με την οποία ζητεί την εκ νέου εισαγωγή της κατατεθειμένης πρότασης προς συζήτηση, σύμφωνα με τις επιταγές της απόφασης του ΣτΕ 1577/2025 (σκέψη 7) (Επισυν. 9). Κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ, όταν ακυρώνεται ενδιάμεσο στάδιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, είτε Διοικητική Πράξη για κάποιον λόγο ακυρώσεως, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει την διαδικασία από το σημείο που εμφιλοχώρησε η πλημμέλεια που προκάλεσε τη δικαστική ακύρωση. Κατά δέσμια αρμοδιότητα, η Διοίκηση συμμορφούμενη προς την εκδοθείσα δικαστική απόφαση, οφείλει να προβεί σε επανασυζήτηση του θέματος με διαδικασία απαλλαγμένη νομικών ελαττωμάτων (ΣτΕ 2558/2009, 2130/2002, 4932/1995). Συνεπώς, το ΣτΕ αναπέμπει τη διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας στο στάδιο της συζήτησης ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης, χωρίς να θίγει το κύρος ή την ουσία της πρότασης καθαυτής, η οποία παραμένει νομικώς ενεργή και οφείλει να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση με πλήρη τήρηση των θεσμικών εγγυήσεων.Αξιότιμη κα Υπουργέ,Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ενημερώνει, καλεί και παρακαλεί όπως, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης εποπτείας Σας, προβείτε άμεσα στη διασφάλιση της νομιμότητας της λειτουργίας του ΣΔ ώστε να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η ομαλή διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποτρέποντας περαιτέρω διοικητική αποσταθεροποίηση και απώλεια εμπιστοσύνης στην αξία της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.Παράλληλα, τα υπογράφοντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης θα επιθυμούσαν να ζητήσουν συνάντηση μαζί Σας, προκειμένου να Σας ενημερώσουν διεξοδικά για τα ανωτέρω ζητήματα και να συμβάλουν εποικοδομητικά στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.Με τιμή,Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής ΑττικήςΑθηνά Γεωργία ΑλεξοπούλουΚωνσταντίνος ΔερδεμέζηςΑρετή ΛάγιουΕυσταθία ΠαπαγεωργίουΚλειώ ΣγουροπούλουΓεώργιος Συκιανάκης