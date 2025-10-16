Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Τζόκερ 16/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη δεύτερη κατηγορία 20 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ
Ένας τυχερός κέρδισε 5,7 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ το 20.
Στη δεύτερη κατηγορία 20 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
