ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Τζόκερ 16/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΑΠ Τζόκερ

Τζόκερ 16/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Στη δεύτερη κατηγορία 20 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Τζόκερ 16/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας τυχερός κέρδισε 5,7 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ το 20.

Τζόκερ 16/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν


Στη δεύτερη κατηγορία 20 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική

Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης